Американская модель после развода увеличила грудь до шокирующих размеров: пугающие фото

Американская модель Фокси Минеджери после развода с мужем увлеклась пластической хирургией и увеличила свою грудь до шокирующих размеров.

Так, как передает Life.ru, первую операцию Фокси сделала, чтобы прийти в себя после расставания.

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

"В какой-то степени, да, я немного одержима пластической хирургией. Просто потому, что мне действительно нравится результат. Я чувствую себя потрясающе, когда мне делают очередную операцию, я так счастлива видеть нового человека, которым становлюсь", – говорит девушка.

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

Фокси вставила импланты размером 6,6 тысячи кубических сантиметров. Однако американка не собирается на этом останавливаться. Девушка мечтает о фигуре "песочные часы", а своим идеалом называет мультперсонажа Джессику Рэббит.

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

Известно, что вскоре Фокси предстоит еще несколько операций – на ягодицах и груди. Девушка хочет поставить импланты объемом семь тысяч кубических сантиметров.

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

В своем Instagram Минеджери регулярно делится эффектными фотографиями, на которых демонстрирует пышную грудь. За страницей модели в соцсети следит почти 150 тыс подписчиков.

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

Фокси Минеджери Instagram @foxy_menagerie

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