Американка раскрыла секрет идеальных фото

Пользовательница Facebook Джен Флинт рассказала, как создаются идеальные фотографии для соцсетей. Так, она отметила, что они часто являются постановочными и не имеют ничего общего с реальностью.

В соцсети американка поделилась, что стала свидетельницей посещения женщиной с маленькой дочерью бассейна. Флинт объяснила, что на постановочные кадры и на общение по телефону мать потратила больше времени, нежели на свою дочь. Сделав фото, она забрала крем от загара, который так и не нанесла, игрушки для бассейна, которые так и не побывали в воде, и ушла вместе с ребенком в раздевалку.

Джен Флинт Фото: facebook.com/jen.flint

"Я сидела и подумала, что же будет. Представила сделанные фотографии, идеально отредактированные и опубликованные в соцсетях с подписями вроде "Провожу время в бассейне с моей дочуркой!", — рассказала Джен.

Также пользовательница отметила, что другие мамы, которые увидят этот пост будут думать, что они не такие хорошие, как эта "идеальная мама" у бассейна. Но им совершенно не стоит комплексовать.

"Мамы, не сравнивайте себя с другими. Вы делаете достаточно! Вы прекрасны в самом главном — в том, что вы настоящие! А подобные снимки — лишь лучшие мгновения, которые зачастую постановочные и отредактированные в фоторедакторах", — заключила юзер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсетях появилось фото, на котором тревел-блогерша Патриция Алехос Монзон позировала перед движущимся поездом. Снимок был опубликован на личной странице в Instagram девушки.

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