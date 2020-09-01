53-летняя британка раскрыла секрет красоты и стройности

53-летняя британка Сабрина Шах, которая работает пластическим хирургом, раскрыла секрет подтянутой фигуры и неувядающей красоты.

Ее слова приводит издание Daily Mail. По словам женщины, во время самоизоляции из-за коронавируса она набрала лишний вес. Сабрина назвала проверенный способ, который помог ей быстро похудеть.

"Я исключила завтраки. Еще я отказалась от молочных продуктов и хлеба. Всего за шесть недель я сбросила четыре килограмма и вернулась в привычный вес", – заявила она.

Сабрина Шах. Daily Mail

Чтобы поддерживать себя в форме, Шах занимается плаванием и ходьбой, а по выходным выполняет тренировки по видеоурокам на YouTube.

"Мы созваниваемся с друзьями по WhatsApp и включаем одну и ту же тренировку. Мы социализируемся, занимаясь спортом, вместо того чтобы распивать вино!" – отметила женщина.

Сабрина Шах. imcas.com

Залогом своей моложавой внешности Шах считает регулярные косметические процедуры и специальные уходовые средства, в том числе питательные маски для лица и возрастные кремы для борьбы с признаками старения.

Twitter-аккаунт Сабрины Шах

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