45-летняя российская актриса разделась на камеру и взбудоражила сеть откровенным фото

45-летняя российская актриса Юлия Высоцкая разделась на камеру, чем вызвала волну негатива в сети.

Артистка позировала на снимке в блестящем пиджаке, оголив свое худощавое тело. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники Высоцкой активно начали комментировать соблазнительный снимок звезды. Их мнения разделились. Многие упрекнули Юлию за откровенное фото, что показывать свое тело в ее возрасте – неприемлемо.

Instagram@juliavysotskayaofficial

Instagram@juliavysotskayaofficial

Instagram@juliavysotskayaofficial

Instagram@juliavysotskayaofficial

Другие же расхвалили актрису за то, что она поддерживает себя в прекрасной форме и выглядит на свой возраст – великолепно.

Instagram@juliavysotskayaofficial

Instagram@juliavysotskayaofficial

Instagram@juliavysotskayaofficial

Instagram@juliavysotskayaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе. На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков.

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