15-летней девочке с лицом "бабушки" сделали пластическую операцию: фото до и после

15-летней китаянке Сяо Фэн, которая страдает прогерией – генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение, сделали пластическую операцию.

Как сообщает Daily Mail, из-за болезни у девушки была морщинистая кожа и обвисшие щеки, из-за чего она напоминала бабушку и подвергалась травле со стороны одноклассников.

Сяо Фэн до операции Daily Mail

О своей проблеме Сяо написала филантропу Го Минъи. В письме она призналась, что мечтает о нормальной жизни, хочет выучиться на врача и не бояться оценивающих взглядов прохожих.

Благодаря пожертвованиям Сяо Фэн удалось собрать необходимую сумму на операцию, которая прошла 29 декабря и длилась около семи часов. С помощью 10 хирургов, трех анестезиологов и пяти медсестер с лица девушки удалось удалить семь сантиметров лишней кожи.

Сяо Фэн до и после операции Daily Mail

20 января Сяо Фэн продемонстрировала результаты пластической операции на пресс-конференции в городе Шэньян. Примечательно, что там она впервые увидела свое отражение в зеркале после длительной реабилитации.

Сяо Фэн после операции Daily Mail

Сяо Фэн Daily Mail

Сообщается, что редкая болезнь перешла Фэн от матери, которая также преждевременно состарилась.

Сяо Фэн с мамой Daily Mail

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