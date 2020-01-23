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23 января • обновлено в 04:39
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/ Женский журнал

15-летней девочке с лицом "бабушки" сделали пластическую операцию: фото до и после

1.1т
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15-летней китаянке Сяо Фэн, которая страдает прогерией – генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение, сделали пластическую операцию.

Как сообщает Daily Mail, из-за болезни у девушки была морщинистая кожа и обвисшие щеки, из-за чего она напоминала бабушку и подвергалась травле со стороны одноклассников.

Сяо Фэн до операции

Сяо Фэн до операции

Daily Mail

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О своей проблеме Сяо написала филантропу Го Минъи. В письме она призналась, что мечтает о нормальной жизни, хочет выучиться на врача и не бояться оценивающих взглядов прохожих.

Благодаря пожертвованиям Сяо Фэн удалось собрать необходимую сумму на операцию, которая прошла 29 декабря и длилась около семи часов. С помощью 10 хирургов, трех анестезиологов и пяти медсестер с лица девушки удалось удалить семь сантиметров лишней кожи.

Сяо Фэн до и после операции

Сяо Фэн до и после операции

Daily Mail

20 января Сяо Фэн продемонстрировала результаты пластической операции на пресс-конференции в городе Шэньян. Примечательно, что там она впервые увидела свое отражение в зеркале после длительной реабилитации.

Сяо Фэн после операции

Сяо Фэн после операции

Daily Mail

Сяо Фэн

Сяо Фэн

Daily Mail

Сообщается, что редкая болезнь перешла Фэн от матери, которая также преждевременно состарилась.

Сяо Фэн с мамой

Сяо Фэн с мамой

Daily Mail

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Кембридж (Англия) местная жительница Лаура Драйден похудела на 63 килограмма благодаря тому, что использовала фитнес-игры на консоли Xbox и правильно питалась.

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Автор
Анна Михно
Место
Китай
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