15-летней девочке с лицом "бабушки" сделали пластическую операцию: фото до и после

15-летней китаянке Сяо Фэн, которая страдает прогерией – генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение, сделали пластическую операцию.
Как сообщает Daily Mail, из-за болезни у девушки была морщинистая кожа и обвисшие щеки, из-за чего она напоминала бабушку и подвергалась травле со стороны одноклассников.
Сяо Фэн до операции
Daily Mail
О своей проблеме Сяо написала филантропу Го Минъи. В письме она призналась, что мечтает о нормальной жизни, хочет выучиться на врача и не бояться оценивающих взглядов прохожих.
Благодаря пожертвованиям Сяо Фэн удалось собрать необходимую сумму на операцию, которая прошла 29 декабря и длилась около семи часов. С помощью 10 хирургов, трех анестезиологов и пяти медсестер с лица девушки удалось удалить семь сантиметров лишней кожи.
Сяо Фэн до и после операции
Daily Mail
20 января Сяо Фэн продемонстрировала результаты пластической операции на пресс-конференции в городе Шэньян. Примечательно, что там она впервые увидела свое отражение в зеркале после длительной реабилитации.
Сяо Фэн после операции
Daily Mail
Сяо Фэн
Daily Mail
Сообщается, что редкая болезнь перешла Фэн от матери, которая также преждевременно состарилась.
Сяо Фэн с мамой
Daily Mail
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