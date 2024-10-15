Заменит даже куртки: в моду ворвался жакет, который идеально дополнит осенние луки. Фото

Максимальной эстетики осени в одежде можно достичь в сочетании соответствующих для этого времени года цветах. Так, в 2024-м в моду ворвался блейзер разных коричневых оттенков, именно таких, которые имеют опавшие листья с деревьев и теплый кофе. Более того, в этом цвете в трендах не только обычные жакеты, но и утепленные, которые могут заменить куртки.

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Как пишет Vogue, дизайнеры опровергают клише относительно "древности" такого стиля, ведь он приобретает новую привлекательность и становится одним из макротрендов осени-зимы 2024-2025. По их словам, в моде теперь оттенки шоколада, ржавчины, кофе, капучино и карамельного.

Шоколадный блейзер

Трендовый шоколадный оттенок еще никуда не исчез, а, вероятно, только набирает обороты в моде.

Оверсайз пиджак с мягкими плечами

Несколько лет назад модельеры утверждали, что мягкие "плечи" делают силуэт жестким, поэтому следует отдавать предпочтение их отсутствию в жакетах. Как видим, в этом сезоне они снова вернули себе актуальность.

Кофейный оттенок пиджака

"Шикарный и изысканный, этот оттенок излучает стильную и вневременную элегантность. Носите с брюками свободного кроя или как изюминку образа в сочетании с контрастной одеждой", – советует Vogue.

Коричневый жакет в тонкую полоску

На показе осень-зима 2024-2025 дизайнеры Ralph Lauren продемонстрировали образ с коричневым пиджаком в тонкую светлую полоску и с широкими лацканами.

Коричневый жакет из шерсти

Блейзеры также носят в более холодную погоду, а для этого достаточно лишь сменить материал, из которого изготовлен этот элемент одежды. Для низких температур можно выбрать не только шерстяной пиджак, но и из твида, саржа или сукна.

Замшевая куртка

"Замшевая куртка – традиционная классика осеннего гардероба. Оставленный в гардеробах на несколько сезонов из-за того, что его считали немодным, он возвращается осенью 2024 года. Мягкий, приятный на ощупь, символ непринужденной элегантности, пропитанный влиянием 70-х, он стал абсолютной звездой уличного стиля в самых теплых и насыщенных оттенках коричневого: от шоколадного до табачного и карамельного", – пишет источник.

Кожаный пиджак

Тейлор Свифт показала, что из моды не выходили кожаные блейзеры, а тона коричневого стали для них особенными этой осенью. Тем более, это универсальная одежда, которую можно совмещать со всем и одевать на любое событие.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские модельеры назвали три главных антитренда в одежде, которые "нужно отвезти в село".

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