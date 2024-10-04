'Выглядит на 20 лет': Полякова кардинально изменила стрижку и показалась в новом образе

Украинская певица Оля Полякова показала новую прическу – артистка сменила длинные белокурые пряди на ровное каре с легкими волнами. Поклонники 45-летней звезды засыпали ее комплиментами. В частности, пользователи сети считают, что благодаря изменению имиджа Полякова помолодела.

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"Выглядите на 20 с такой стрижкой", – говорится в одном из комментариев под сообщением певицы в Instagram. На видео звезда исполняет свою новую песню. С каре исполнительница также предстала в свежем клипе под названием "Белый налив".

Поклонники Поляковой не смогли обойти вниманием новый стиль звезды, а некоторые предположили, что каре может быть париком:

"Оля, Вам так подходит такая прическа, очень красиво".

"Просто Богиня, эта новая прическа".

"Такая секси и очень подходит прическа".

"Каре? Я думала, это парик".

На архивных фото Поляковой можно увидеть, какой она была в юности. Например, в школе будущая звезда носила светлую прическу с челкой, а впоследствии, став моделью, стала зачесывать волосы назад.

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