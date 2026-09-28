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Вечные тренды: какая осенняя одежда всегда в моде

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Вечные тренды: какая осенняя одежда всегда в моде
Составить модный осенний лук проще, чем кажется
Источник: Pexels

Осенью, когда легкие платья, эффектные шорты и красочные юбки занимают своё место в шкафу, создание модного образа превращается в настоящее испытание. Какая одежда в моде в новом сезоне? Как стильно сочетать вещи в полном соответствии с трендами?

Эти вопросы полностью снимают вещи и их комбинации, которые никогда не теряют актуальности. Издание Interia Styl предложило несколько беспроигрышных формул, которые прекрасно работают осенью 2026 года и в любой другой прохладный сезон.

Объемный свитер и сатиновая юбка

Вечные тренды: какая осенняя одежда всегда в моде

Объемный свитер роскошно сочетается с легкой юбкой.

Источник: Pexels

Это абсолютный фаворит в те дни, когда хочется выглядеть женственно, но совсем не хочется жертвовать комфортом. Сочетание объемного трикотажа грубой вязки с легкими тканями – это игра на контрастах, которая всегда остается в тренде. Возьмите объемный, пушистый свитер (можно немного удлиненный), добавьте к нему сатиновую юбку длины миди, ботинки на низком каблуке или свободные кроссовки, любимые солнцезащитные очки – готово. В этом есть что-то от парижского шарма: немного непринужденности, немного женственности и много хорошего вкуса. Это идеальный вариант для осенней прогулки или выходного дня в городе, когда хочется выглядеть стильно, но не проводить для этого полдня перед зеркалом.

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Монохромный образ

Вечные тренды: какая осенняя одежда всегда в моде

Монохромный образ лучше составлять из разных текстур.

Источник: Pexels

Летом платье – это идеальный предмет гардероба, который полностью решает вопрос о том, как сочетать в одном образе верх и низ. Осенью объединить их поможет цвет. Сочетание вещей в одной цветовой гамме – один из самых простых способов выглядеть элегантно и гармонично без сложных комбинаций. Осенью особенно выигрышно смотрятся шоколадные оттенки, молочный, бежевый и глубокий серый. Достаточно сочетать широкие серые брюки с гольфом похожего оттенка и накинуть на плечи пальто из этой же палитры. Или выбрать любой другой цвет по своему вкусу. Но не забывайте: если хотите выглядеть по-настоящему стильно, не избегайте фактур. Гладкое сочетайте с текстурированным, а блестящее – с матовым. Тогда наряд будет выглядеть продуманно и интересно, а не банально и скучно.

Широкие брюки и кроссовки

Вечные тренды: какая осенняя одежда всегда в моде

Широкие брюки с кроссовками легко стилизовать под любую ситуацию.

Источник: Pexels

Широкие брюки, независимо от материала, из которого они сшиты, – это любимая модель женщин, которые ценят удобство, но не хотят отказываться от элегантного вида. Они комфортны, не сковывают движений и дарят невероятное ощущение свободы. В офис можно выбрать модель из костюмной ткани, на прогулку – джинсы или спортивные модели. Но, поскольку широкие брюки предполагают определенную непринужденность, их лучше сочетать с кроссовками или кедами. Добавьте качественную белую футболку или тонкий облегающий гольф, сверху накиньте объемную куртку или удлиненный пиджак и комфортный, но при этом сдержанный образ готов.

Длинное пальто с чем угодно

Вечные тренды: какая осенняя одежда всегда в моде

Длинное пальто соберет воедино и сделает стильным любой образ

Источник: Pexels

Бывают дни, когда совсем не хочется снимать любимый спортивный костюм. Особенно осенью, когда тепла и комфорта хочется особенно сильно. Чтобы образ не превратился в наряд для спортзала, просто дополните его хорошо скроенным прямым длинным пальто. Длина должна быть не короче середины икры. Что будет под ним, уже не так важно. Это может быть самый простой спортивный комплект или базовые джинсы с худи. Длинный верхний элемент, а в придачу ещё и красивая сумка, структурируют любую основу и придадут образу модный блеск. Это идеальное решение для дней, когда комфорт на первом месте, но всё равно хочется выглядеть стильно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета будут в моде этой осенью

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