Три пары брюк, которые нужно иметь в гардеробе: модный эксперт назвала главные тренды сезона

В огромном выборе одежды и тенденций испанский модный эксперт Нуала Филлипс отделила три фасона брюк, которые можно считать трендами осени-зимы 2024-2025. Один из них уже несколько сезонов не теряет своей популярности.

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Им стали широкие палаццо, которые часто выбирают из-за ощущения максимального комфорта и стильного вида. Об этом стиле и других фасонах штанов Нуала Филлипс подробнее рассказала в испанском Vogue.

Палаццо

"Широкие, очень широкие. Это брюки в японском стиле, которые останутся актуальными этой осенью-зимой 2024-2025, – объясняет она. – Удобны и функциональны, их можно сочетать с прилегающими к телу топами или джемперами, играющими на контрастных пропорциях, или, наоборот, с такой же объемной одеждой, играющей на визуале".

"Пиратские" штаны (капри)

Вдохновленные стилем 90-х, эти брюки вернулись в моду с минималистической эстетикой и элементами ностальгии. Как отмечает эксперт, они идеально сочетаются с макси-пальтами или сдержанными образами в черных тонах, создавая стильные сочетания.

Джинсы "бойфренды"

Хотя этот фасон джинсов часто ассоциируются с расслабленным стилем, новый подход предлагает сочетать их с элегантными элементами, такими как каблуки или пиджаки. Это позволяет создать контраст между неформальностью джинсов и изысканностью остального образа.

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