Седина теперь в моде: лучшие прически для женщин, чьи волосы потеряли цвет

Независимо от того, ли ваши волосы седые от природы, или вы покрасили их в салоне, существует множество прекрасных способов носить этот цвет. Особое внимание эксперты акцентируют на стрижке боб, которая хорошо сочетается с трендовым тоном прядей.

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От блестящих локонов до короткого прямого каре с ровным срезом – нет ни одного "неправильного" способа носить серый боб. Модный журнал Marie Claire предлагает найти идеальный вариант, подходящий именно вам.

Длинный серый боб

Седые от природы волосы актрисы Дианы Китон всегда выглядят невероятно шикарно. Этот трендовый стиль – идеальное каре средней длины.

Прямой серый боб с челкой

Челка добавляет мягкое прикосновение к этому красивому оттенку. Используйте браш-расческу с феном, чтобы достичь этого роскошного объема.

Волнистый серый боб

Пляжные волны выглядят так естественно с седыми волосами длиной боб, доказывает Джейн Фонда.

Боб-пикси с серым акцентом

Для нотки серебра добавьте немного серо-русых бликов к вашей челке.

Серый платиновый боб

Если вы осветленная блондинка, попробуйте добавить немного серебристого тонера, чтобы получить тот же эффект седины.

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