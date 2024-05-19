Покрытие будет идеальным: лайфхак, что навсегда изменит ваш макияж

Чтобы получить исключительный макияж, необходимо не бояться экспериментов и быть готовыми менять свои привычки. Лучшие бьюти-лайфхаки были созданы, когда визажисты выходили за рамки.

Оказалось, что создать идеальное тональное покрытие достаточно просто, если изменить свой подход к макияжу. Об этом подробнее рассказал Maybelline.

Это простой лайфхак, который навсегда изменит ваш макияж. Сначала он может показаться удивительным, ведь вам придется наносить косметические средства в необычной последовательности, но результат вас непременно приятно поразит.

Увлажнение

Независимо от того, как именно вы собираетесь делать макияж, увлажнение кожи является самым важным этапом. После того как вы очистили свое лицо, нанесите на него слой вашего любимого увлажняющего крема и подождите несколько минут, чтобы он полностью впитался в кожу.

Пудра

Используя большую и пушистую кисточку для макияжа, нанесите очень тонкий слой легкой пудры на лицо. Это не только уберет из кожи лишнюю влагу и блеск, но и создаст идеальное гладкое основание под макияж.

Фиксирующий спрей

Чтобы пудра закрепилась и слилась с кожей, нанесите спрей для фиксации на все лицо и дайте ему высохнуть.

Праймер

Как правило, праймер – это один из первых этапов макияжа, но не в этот раз. После того, как фиксирующий спрей полностью высохнет, нанесите праймер на все лицо, чтобы подготовить кожу к тональному крему и зрительно убрать мелкие недостатки кожи.

Легкая текстура и присутствие активных ингредиентов в праймере не только улучшит ваше лицо, но и сделает макияж невероятно устойчивым.

Тональный крем

Нанесите редкий тональный крем на лицо и растушуйте его с помощью влажного спонжика для макияжа.

Этот способ нанесения тонального основания идеально подходит для случаев, когда вам нужно оставаться с идеальным макияжем в течение всего дня. Его не сможет сдвинуть с места ни пот, ни переизбыток кожного жира.

Однако если вы любите более легкое и естественное покрытие, то этот лайфхак может быть для вас слишком тяжелым.

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