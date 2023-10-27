От вишневых губ до яркого глянца. 5 идей макияжа с красной помадой – мастхевом осени 2023

Красный цвет стал трендом этой осени во всех его проявлениях и оттенках: от одежды до маникюра. Не обошла яркая тенденция и макияж.

И хотя красные губы – классика всем классикам, на самом же деле это вечный тренд, который каждый раз трансформируется во что-то новое и свежее. Яркая помада легко превращает нюдовый макияж в вечерний.

А кто-то наоборот красит губы красным на ежедневной основе, создавая настроение себе и окружающим. Если это о вас или вы хотите поэкспериментировать с тенденциями, OBOZ.UA собрал 5 идей макияжа с красной помадой.

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Классический красный

Красная помада, ровный контур и идеальный тон – сочетание, которое никогда не выйдет из моды. Для этого классического образа лучше выбрать помаду алого цвета, у которой будет холодный или теплый подтон – все зависит от вашей кожи. Такой макияж можно завершить подводкой.

Эффект омбре

Один из горячих трендов осени – это макияж с эффектом омбре в красном цвете. Для того чтобы достичь желаемого эффекта, следует обвести контур губ темным карандашом, немного его растушевать, а затем заполнить пространство красной помадой. Если вы фанат эпохи 90-х, то можете пропустить шаг с растушевкой – получится смелый образ с четкими губами.

Вишневый

Не секрет, что темно-красный – цвет осени 2023 года. Глубокий оттенок, напоминающий спелую вишню, пришелся по вкусу модницам, поэтому пора перенести его на макияж губ. Выберите сатиновую или глянцевую помаду, чтобы получить трендовый и сияющий результат. Не забудьте про карандаш для губ перед нанесением для аккуратного вида.

Глянец

Глянцевая помада подчеркивает объем губ, что делает их более сочными и выразительными. Если в вашей косметичке нет подобной помады, то воспользуйтесь простым лайфхаком: сначала нанесите матовую, а затем используйте блеск для губ.

Нечеткий контур

Красный цвет губ не всегда априори должен сопровождаться четким контуром, особенно если речь идет о более спокойных оттенках. Для этой идеи вам потребуется матовая помада и кисточка. Накрасьте губы, как вы это делаете обычно, а затем пройдитесь по контуру кистью – это сделает его менее резким. Или можно просто нанести помаду с помощью пальцев. Такой способ создаст эффект зацелованных губ и подчеркнет романтическое настроение образа.

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