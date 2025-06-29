Одежда и макияж на лето 2025: что носить в жару, а от чего стоит отказаться

В жару важно не только выбирать место для отдыха, но и позаботиться о том, как мы выглядим и что носим. В чрезмерно теплую погоду привычные вещи, например джинсы или полноценный макияж, могут стать источником дискомфорта.

Видео дня

Чтобы облегчить адаптацию к жаре, эксперты советуют изменить подход к выбору одежды и косметики. Важную роль играет как материал, из которого сделана одежда, так и текстура средств для кожи. Мы собрали самые полезные советы, как выглядеть стильно и одновременно чувствовать себя комфортно.

Что лучше носить в жару

Натуральные ткани и свободные фасоны — ваши лучшие союзники летом.

Во время жары особенно важно выбирать дышащие ткани. По словам стилистов, в фаворе — лен, хлопок, легкие ткани вроде поплина или муслина. Они позволяют воздуху циркулировать и не прилипают к телу. Что касается кроя — лучше всего чувствовать себя в просторных платьях, легких топах, льняных брюках или свободных рубашках. Одежда не должна сковывать движения, идеально — когда она почти не ощущается на теле.

Чего лучше избегать

Некоторые ткани и элементы гардероба только ухудшат состояние во время жары.

Главное табу — это синтетика, плотный деним, тесные вещи или многослойные образы. Такие материалы не пропускают воздух, удерживают тепло и создают ощущение "парникового эффекта". Стилисты советуют оставить кожаные куртки, закрытую обувь и корсеты на осень. Если одежда требует постоянной коррекции или очистки от ворса, она точно не для лета. Вместо этого лучше выбрать простые силуэты, которые легко комбинируются и не требуют лишних усилий.

Макияж на лето

Легкая текстура и минимум слоев — главное правило летнего макияжа.

Косметологи отмечают: во время жары кожа выделяет больше жира и пота, поэтому важно избегать плотных тональных средств. Жирные кремы, матирующие основы и пудра могут забивать поры и создавать "маску", которая быстро портится на лице. Лучшим выбором будут водянистые тональные основы или сыворотки с легким покрытием. Средства на основе гиалуроновой кислоты или с SPF не только освежают, но и защищают кожу. А для коррекции блеска лучше использовать не пудру, а матирующие средства.

Лето — время для ухода, а не перегрузки кожи косметикой.

Эксперты советуют сосредоточиться на увлажнении, защите от солнца и естественном блеске. Наносите тональные средства пальцами или влажным спонжем — это поможет избежать эффекта "штукатурки". Также не стоит забывать об освежающих и солнцезащитных средствах в течение дня. Правильный летний макияж — это не идеальная маска, а свежее, живое лицо, которое комфортно чувствует себя даже в +35.

OBOZ.UA предлагает советы стилистов по обуви, в которой летом будет максимально комфортно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.