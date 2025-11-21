Никогда так не делайте: бьюти-лайфхаки из TikTok, которые могут только навредить

TikTok заменил многим из нас чуть ли не весь интернет. Мы ищем здесь советы и лайфхаки на все случаи жизни. Однако эксперты предупреждают: некоторые из них могут быть не просто бесполезными, но и вредными, особенно если это касается макияжа и ухода за собой.

Рейтинг самых вредных бьюти-лайфхаков из TikTok собрало издание Evoke. Внимательно ознакомьтесь с этим списком и никогда так не делайте.

Не оттягивайте кожу

Некоторые инфлюенсеры советуют оттягивать кожу лица для более ровного нанесения продуктов. Однако этот прием может привести к преждевременным морщинам и обвисанию. Деликатная кожа вокруг ваших глаз и на лице нуждается в нежном уходе, чтобы сохранить свою эластичность и избежать ненужных повреждений. Всегда наносите продукты легким прикосновением, используя безымянный палец для участков вокруг глаз.

Не пропускайте этапы ухода

Очищение, тонизирование, увлажнение, нанесение ухода – это азбука ухода за лицом. Пропуск любого этапа может снизить общую эффективность вашего режима ухода. Это не значит, что нужно непременно прибегать к многоступенчатым системам, как предлагают, например, корейские блогеры, но ключевые шаги все же являются решающими для полноценного ухода, необходимого для поддержания здоровья и сияния.

Не импровизируйте с порядком использования продуктов

Неправильное нанесение продуктов может помешать им работать так, как задумано. Начинайте с самых легких формул, таких как сыворотки и эссенции, и заканчивайте более тяжелыми, такими как увлажнители и масла. Это обеспечивает правильное впитывание и позволяет получить от косметики максимум.

Не забывайте об уходе за шеей и декольте

Часто эти зоны игнорируют в вирусных видео от инфлюенсеров. Но шея и декольте так же подвергаются признакам старения и солнечного повреждения, как и ваше лицо. Игнорирование этих участков может привести к неровному тону кожи и текстуре. Поэтому не забывайте наносить уход на эти зоны также.

Не пропускайте нанесение санскрина

Огромное количество вирусных видео в TikTok описывают многоступенчатые процедуры без упоминания защиты кожи от солнца. Но на самом деле солнцезащитный крем является одним из самых важных этапов в вашей системе ухода за кожей. Он защищает от вредных ультрафиолетовых лучей, предотвращая солнечные ожоги, пигментацию и даже развитие рака кожи. Пропуск этого этапа делает вашу кожу уязвимой к повреждениям. Для лица выбирайте как можно больший фактор SPF и применяйте его в конце макияжа.

Не набирайте продукты пальцами из банки

Нередко инфлюенсеры показывают, как набирают продукты для ухода за кожей из банки пальцами. Но это может привести к занесению в продукты бактерий. А они, в свою очередь, стать причиной появления высыпаний на коже. Чтобы сохранить чистоту ваших продуктов, используйте чистую лопатку или аппликатор. Этот простой шаг помогает сделать нанесение косметики более гигиеничным.

Не касайтесь кожи пипетками и аппликаторами

Позволяя кончикам пипеток или других аппликаторов контактировать с вашей кожей, вы можете перенести бактерии обратно в продукт. А это снижает его эффективность и ухудшает гигиеничность. Поэтому держите подобные аппликаторы на определенном расстоянии от лица, когда наносите их.

