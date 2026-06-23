Нежный тренд в маникюре омолодит ваши руки: как сделать «шифоновые» ногти

"Шифоновые" ногти стали одним из самых нежных трендов маникюра для тех, кто любит аккуратный, дорогой и в то же время незаметный образ. Его выполняют в полупрозрачных молочных, розовых, нюдовых, персиковых или лавандовых оттенках.

Видео дня

Такой маникюр не привлекает внимание ярким дизайном, сложной росписью или насыщенным цветом. Его главная особенность – эффект легкой дымки на ногтях. Цвет как будто не перекрывает ногтевую пластину полностью, а лишь мягко выравнивает её тон и придаёт рукам ухоженный вид.

Почему этот маникюр стал популярным

Главная причина популярности "шифоновых" ногтей – их универсальность. Такой маникюр подходит практически к любому стилю, форме ногтей и оттенку кожи. Он хорошо смотрится как на коротких натуральных ногтях, так и на более длинных миндалевидных или овальных формах.

Поскольку покрытие очень нежное и близко к естественному цвету ногтя, отрастание не так заметно, как в случае с темными или яркими лаками. Благодаря этому маникюр дольше сохраняет ухоженный вид.

"Шифоновые" ногти также хорошо вписываются в эстетику quiet luxury – сдержанной роскоши. Они не бросаются в глаза, но выглядят дорого, чисто и изысканно. Это своеобразный "макияж без макияжа", только в мире маникюра.

Такой дизайн особенно понравится тем, кто не любит слишком яркий нейл-арт, но хочет, чтобы руки выглядели ухоженными. Он не конкурирует с одеждой, украшениями или макияжем, а лишь мягко дополняет образ.

Как сделать "шифоновые" ногти

Чтобы получить нужный эффект, главное – выбрать не плотный лак, а полупрозрачное покрытие с легкой "вуальной" текстурой. В салоне можно попросить мастера сделать маникюр в стиле chiffon nails или объяснить, что вы хотите нежный полупрозрачный эффект без плотного цвета.

Для такого маникюра подойдут:

молочно-розовые гели;

полупрозрачные нюдовые оттенки;

нежные персиковые тона;

jelly-покрытие;

нейтральные молочные базы;

едва заметные лавандовые или бежевые оттенки.

Чтобы маникюр выглядел глубже и интереснее, мастера могут наслаивать несколько очень тонких оттенков. Например, сначала нанести молочную базу, затем легкий розовый или персиковый слой, а сверху добавить прозрачное глянцевое покрытие.

Для более праздничного, но по-прежнему деликатного эффекта можно добавить едва заметный перламутровый финиш. Он должен лишь мягко отражать свет, а не превращать маникюр в блестящий дизайн.

Финальный штрих – глянцевый топ. Именно он придает ногтям блеск и делает покрытие похожим на тонкий, гладкий слой шифона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое модный маникюр French Glow.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.