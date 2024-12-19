Маникюр 'снежный шар': звездный мастер поделился новым зимним дизайном

Зимние праздники приближаются, поэтому модницы всего мира обновляют свои нейл-дизайны. В сети есть множество идей для маникюра – тематические рисунки, 3D-изображения, варианты с добавлением различных блесток и камешков, но не все они по вкусу ценителям минимализма.

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Мастер маникюра Том Бачик, создающий красоту на руках самых известных звезд Голливуда, на своей странице в Instagram рассказал, какой зимний дизайн можно сделать, чтобы ногти выглядели просто, но в то же время красиво. Его идею – "снежный шар" – довольно легко выполнить даже дома.

Для начала следует убрать кутикулу, а пилочкой для ногтей сделать форму овальной. Она лучше всего подойдет под концепцию шарообразной игрушки.

Следующий шаг – нанесение прозрачной базы. Это нужно для того, чтобы впоследствии лак "ложился" равномерно и долго держался на ноготках.

Когда первый слой высохнет, следует осторожно нанести на кончик ноготка бледно-голубой лак. Далее плоской кисточкой нужно сделать мазки вверх, создавая эффект омбре.

Закрепить маникюр нужно топом с сияющим эффектом. Для еще более яркого финиша можно использовать специальную пудру-втирку, которая придаст хромированный эффект.

Ранее OBOZ.UA писал об минималистических идеях маникюра на Новый год.

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