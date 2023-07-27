Маникюр по знаку зодиака: необычный тренд лета 2023, который вызвал восторг у модниц. Фото

Подбор маникюра под знак зодиака является одним из способов индивидуализировать и выразить свой стиль исходя из астрологических характеристик. Для многих людей их знак имеет особое значение, они верят в его влияние на личность и взаимодействие с миром.

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З помощью маникюра можно создать более глубокую и осмысленную связь с внутренними устремлениями и эмоциями. Соответствующий дизайн может стимулировать положительные аспекты характера, подчеркивать уникальность и даже помогать чувствовать себя сбалансированным и сплоченным со своим знаком.

OBOZREVATEL собрал трендовые дизайны ногтей 2023 года в соответствии со знаком зодиака, которые помогут отразить личные предпочтения и будут гармонировать с индивидуальностью.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны любят выразительные и энергичные решения. Яркие цвета, дизайны со стразами или геометрические рисунки подойдут для них. Овнам, как огненному знаку, следует украсить свои ногти хромированным пламенем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы ценят природную красоту. Зеленый цвет является оттенком силы для этого знака зодиака. Кислотный нейл-тренд подходит Тельцам и подчеркивает их индивидуальность.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы – это креативные личности. Для них подойдут спокойные цвета, градиенты, отвлеченные рисунки или дизайны с символами. Представители этого знака зодиака любят развлечения, быстро разговаривают и непостоянные в любви. Ромашка с ее методом принятия решений "любит – не любит" – это цветок силы для Близнецов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак – это знак, который держится за прошлое. Мягкие пастельные тона, цветочные рисунки или маникюр "френч" с добавлением кристаллов – возможные варианты. Впрочем, следует обратить внимание на экстраординарные решения в маникюре, которые будут связаны непосредственно с вашей жизнью. К примеру, яркая представительница Раков певица Тейлор Свифт красит свои ногти в оттенки, посвященные ее дискографии.

Лев (23 июля – 22 августа)

Этот летний маникюрный тренд предназначен для королей и королев сердец. Львы – драматические и творческие личности. Им подходят яркие цвета, маникюр с геометрическими деталями или декор со стразами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы ценят лаконичный стиль и безупречность. Классический маникюр или минималистические рисунки будут смотреться отлично на их ногтях. Девы гармонируют с приглушенными тонами и точными углами этого минималистического радужного маникюра с французским дизайном, служащим своеобразным переходом к летнему сезону.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы – эстетически ориентированные личности. Им впадают в душу дизайны с абстрактными элементами, градиентами или изображениями сердец. Весами руководит Венера, которую назвали в честь богини любви. В натуральном виде клубника имеет форму сердца и давно ассоциируется с декадентским божеством.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы – таинственные и сильные личности. Им подойдут темные цвета либо маникюр с геометрическими деталями.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы – веселые и энергичные люди. Им подходят яркие цвета, рисунки с небом или знаками зодиака. Стрельцы – это мыслители голубого неба, которые всегда смотрят вверх и сияют, искренне веря, что все лучшее впереди.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги ценят классику и элегантность. Классический маникюр, минималистические дизайны или узоры с геометрическими фигурами прийдутся им по душе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи – это креативные и нестандартные личности. Они могут попробовать маникюр со световыми эффектами или дизайном со стикерами. Это воздушный знак, а слово "аура" происходит от греческого "дыхание", то есть воздуха в движении. Этот маникюрный тренд вдохновлен фотографией ауры, что является попыткой зафиксировать энергию, которая окружает человека.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы ценят нежность и мечтательность. Для них подходят морские мотивы, пастельные тона или рисунки с цветками. Идеальный маникюрный тренд для представителей знака Рыб – "русалочий хром".

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