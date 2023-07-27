Маникюр по знаку зодиака: необычный тренд лета 2023, который вызвал восторг у модниц. Фото
Подбор маникюра под знак зодиака является одним из способов индивидуализировать и выразить свой стиль исходя из астрологических характеристик. Для многих людей их знак имеет особое значение, они верят в его влияние на личность и взаимодействие с миром.
З помощью маникюра можно создать более глубокую и осмысленную связь с внутренними устремлениями и эмоциями. Соответствующий дизайн может стимулировать положительные аспекты характера, подчеркивать уникальность и даже помогать чувствовать себя сбалансированным и сплоченным со своим знаком.
OBOZREVATEL собрал трендовые дизайны ногтей 2023 года в соответствии со знаком зодиака, которые помогут отразить личные предпочтения и будут гармонировать с индивидуальностью.
- Овен (21 марта – 19 апреля)
Овны любят выразительные и энергичные решения. Яркие цвета, дизайны со стразами или геометрические рисунки подойдут для них. Овнам, как огненному знаку, следует украсить свои ногти хромированным пламенем.
- Телец (20 апреля – 20 мая)
Тельцы ценят природную красоту. Зеленый цвет является оттенком силы для этого знака зодиака. Кислотный нейл-тренд подходит Тельцам и подчеркивает их индивидуальность.
- Близнецы (21 мая – 20 июня)
Близнецы – это креативные личности. Для них подойдут спокойные цвета, градиенты, отвлеченные рисунки или дизайны с символами. Представители этого знака зодиака любят развлечения, быстро разговаривают и непостоянные в любви. Ромашка с ее методом принятия решений "любит – не любит" – это цветок силы для Близнецов.
- Рак (21 июня – 22 июля)
Рак – это знак, который держится за прошлое. Мягкие пастельные тона, цветочные рисунки или маникюр "френч" с добавлением кристаллов – возможные варианты. Впрочем, следует обратить внимание на экстраординарные решения в маникюре, которые будут связаны непосредственно с вашей жизнью. К примеру, яркая представительница Раков певица Тейлор Свифт красит свои ногти в оттенки, посвященные ее дискографии.
- Лев (23 июля – 22 августа)
Этот летний маникюрный тренд предназначен для королей и королев сердец. Львы – драматические и творческие личности. Им подходят яркие цвета, маникюр с геометрическими деталями или декор со стразами.
- Дева (23 августа – 22 сентября)
Девы ценят лаконичный стиль и безупречность. Классический маникюр или минималистические рисунки будут смотреться отлично на их ногтях. Девы гармонируют с приглушенными тонами и точными углами этого минималистического радужного маникюра с французским дизайном, служащим своеобразным переходом к летнему сезону.
- Весы (23 сентября – 22 октября)
Весы – эстетически ориентированные личности. Им впадают в душу дизайны с абстрактными элементами, градиентами или изображениями сердец. Весами руководит Венера, которую назвали в честь богини любви. В натуральном виде клубника имеет форму сердца и давно ассоциируется с декадентским божеством.
- Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы – таинственные и сильные личности. Им подойдут темные цвета либо маникюр с геометрическими деталями.
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы – веселые и энергичные люди. Им подходят яркие цвета, рисунки с небом или знаками зодиака. Стрельцы – это мыслители голубого неба, которые всегда смотрят вверх и сияют, искренне веря, что все лучшее впереди.
- Козерог (22 декабря – 19 января)
Козероги ценят классику и элегантность. Классический маникюр, минималистические дизайны или узоры с геометрическими фигурами прийдутся им по душе.
- Водолей (20 января – 18 февраля)
Водолеи – это креативные и нестандартные личности. Они могут попробовать маникюр со световыми эффектами или дизайном со стикерами. Это воздушный знак, а слово "аура" происходит от греческого "дыхание", то есть воздуха в движении. Этот маникюрный тренд вдохновлен фотографией ауры, что является попыткой зафиксировать энергию, которая окружает человека.
- Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбы ценят нежность и мечтательность. Для них подходят морские мотивы, пастельные тона или рисунки с цветками. Идеальный маникюрный тренд для представителей знака Рыб – "русалочий хром".
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