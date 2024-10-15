Lady in black. Елена Зеленская вышла на публику в черном костюме с петушком из Бородянки

Первая леди Украины Елена Зеленская показала стильный total-black образ. Супруга президента Владимира Зеленского посетила Ривненский областной госпиталь ветеранов войны, где встретилась со шведским профессором Классом Халтингом. В заведении прошла презентация книги гостя под названием "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга" по случаю издания труда на украинском языке.

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Кроме того, первая леди приветствовала министра здравоохранения и социальных дел Швеции Акко Анкарберг Юханссон. "В рамках мероприятия также был подписан меморандум о международном медицинском партнерстве между фондом Spinalis и Ривненским областным госпиталем ветеранов войны", – говорится в Telegram-канале общественной деятельницы.

По этому случаю Елена Зеленская выбрала сдержанный лук в классическом черном. Элегантный пиджак с грубыми плечами, который она соединила с темным топом и брюками в тон, первая леди украсила золотым кувшином-петушком. Брошь от украинского бренда GUNIA Project вдохновлена фотографией разрушенной российскими оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области. На снимке, среди руин, можно увидеть уцелевшую стену и кухонную полку, а на ней уже известный символ стойкости.

Образ Зеленская дополнила черными туфлями-лодочками. Жена президента сделала выбор в пользу легких объемных волн, а также выбрала свой фирменный макияж в коричневых оттенках.

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