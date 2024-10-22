Конец эры old money: в моду ворвался антитренд, много лет отпугивавший поклонниц минимализма

Черный цвет – отличная классика, способная преодолеть любой вызов нашего гардероба. Это самый непосредственный и безрисковый выбор, в частности, когда речь идет о колготках. Однако в этот холодный сезон 2024-2025 бренды делают ставку на цвет, призывая модников добавить яркие оттенки в повседневные образы.

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Благодаря тренду 60-х на мини-платья, что вернулся в моду несколько сезонов назад, ноги оказались в центре внимания – теперь колготки становятся настоящими звездами зимних образов, отмечают стилисты. Об этом сообщает итальянский Vogue.

Флуоресцентные и яркие колготки

Неоновые оттенки – самый крутой выбор сезона. Вы можете играть на контрастах, выбирая неожиданные цветовые сочетания, как это делает Miu Miu: комбинируйте колготки интенсивных тонов с нейтральными или другими яркими оттенками. Прекрасным выбором также станут шерстяные модели.

Колготки с узором

Выбирайте вариант, который вам нравится, согласно вашему стилю, помня о ключевой вещи: получайте удовольствие. Самые трендовые модели обладают знаковыми и узнаваемыми принтами и даже логотипами, но среди дизайнеров есть и те, кто просто выбирает веселые узоры.

Цветные кружевные колготки

Говоря о колготках, нельзя обойтись без кружева, которое остается очень женственным даже в цветном исполнении, приобретая новый ироничный и веселый вид. Среди самых популярных цветов сезона красный, смелый и суперсексуальный, а также желтый.

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