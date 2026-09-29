Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон
Джинсовые куртки на осень
Источник: unsplash.com/@intense_sunshine
Джинсовая куртка остается незаменимым элементом базового гардероба, который удачно сочетает в себе практичность и актуальные модные тенденции. Правильно подобранный фасон не только защищает от сезонной прохлады, но и корректирует пропорции фигуры, придавая образу свежесть.
Современные тренды предлагают разнообразие силуэтов, что позволяет найти гармоничное решение для любого возраста, типа телосложения и стилевых предпочтений. Как отмечают стилисты interia.pl, понимание особенностей кроя, длины и цвета поможет сформировать функциональный и стильный гардероб на несколько сезонов подряд.
Базовый крой и вневременная универсальность
Классический силуэт прямого фасона с воротником, двумя нагрудными карманами и длиной до линии бедер остается наиболее универсальным решением. Такая модель легко сочетается как с повседневными базовыми вещами, так и с романтичными платьями или строгими юбками.
Базовый крой.
Источник: unsplash.com/@laticoleathers
Выбирая универсальный вариант, стоит отдать предпочтение плотному дениму средней или темно-синей гаммы без чрезмерных потертостей. Умеренный объем изделия должен обеспечивать комфорт при движении и оставлять достаточно места для нижнего слоя одежды, например, тонкого трикотажного свитера или рубашки.
Акцент на талии в укороченных моделях
Фасоны, заканчивающиеся на уровне талии, позволяют визуально удлинить ноги и выгодно подчеркнуть пропорции фигуры. Они гармонично смотрятся в сочетании с брюками с высокой посадкой или расклешенными юбками. Квадратный свободный крой придает образу современный вид и подходит к широким брюкам, тогда как приталенный вариант отсылает к эстетике 2000-х годов и требует более объёмного низа.
Важно учитывать, что нижний край укороченного изделия должен совпадать с поясом юбки или брюк, чтобы избежать нежелательного визуального разрыва силуэта.
Укороченная джинсовая куртка.
Источник: unsplash.com/@mohsenamerri
Объем и геометрия в оверсайз-фасонах
Просторные модели со спущенной линией плеча создают непринужденную атмосферу и являются отличной альтернативой легким пальто или жилетам. Чтобы сохранить баланс в пропорциях, объемную верхнюю часть рекомендуется сочетать с приталенными элементами, среди которых легинсы, платья-трубы или прямые брюки.
Оверсайз-фасон.
Источник: pexels.com/@gera-cejas-3616330
Вариацией объемного денима является коробчатый крой, который отличается более четкой структурой, прямым кроем и средней длиной. Это делает его удачным выбором для тех, кто ищет компромисс между классикой и свободным оверсайзом.
Удлиненные силуэты для многослойных комплектов
Куртки, закрывающие бедра, по своей форме напоминают плотные рубашки или парки, поэтому они лучше всего раскрывают себя в многослойных аутфитах холодного сезона.
Длинные джинсовые куртки.
Источник: magnific.com
Их удобно сочетать с узким низом, например с прямыми брюками или приталенным платьем, а модели с поясом позволяют подчеркнуть талию и носить изделие как самостоятельное платье-рубашку. Для невысокого роста важно выбирать варианты чуть ниже бедер или дополнять длинные модели обувью на платформе, чтобы визуально не укорачивать ноги.
Какую джинсовую куртку выбрать
Восприятие изделия в значительной степени зависит от его цвета. Светло-голубой и вымытый деним является органичным элементом ненавязчивого повседневного стиля, который удачно сочетается с пастельной гаммой и белыми тонами.
Глубокий темно-синий цвет придает структурированность, а гладкая фактура без декора позволяет использовать такую вещь вместо неформального жакета. Черный и графитовый оттенки становятся сдержанной альтернативой классике, тогда как белые или кремовые тона освежают гардероб и придают ему легкость.
Какую джинсовую куртку выбрать.
Источник: magnific.com
Современный монохром в джинсовом стиле
Сочетание нескольких элементов из денима в одном наряде снова находится на пике популярности.
Монохромный образ.
Источник: lookstudio/Magnific
Создать целостный ансамбль можно путем подбора верхней и нижней части в одном оттенке или с помощью контраста светлого и темного материала. Чтобы избежать однообразия текстур, монохромный образ стоит разбавлять выразительными аксессуарами, среди которых кожаные ремни, замшевая обувь или шелковые платки.
Как подобрать джинсовую куртку в зависимости от типа фигуры
При выборе джинсового изделия стоит ориентироваться на собственные анатомические особенности и зоны, которые хочется подчеркнуть.
- Для акцента на талии подойдет короткая куртка в сочетании с высокой посадкой низа
- Для коррекции линии бедер лучше выбрать прямой силуэт средней длины.
- Обладательницам широкого плечевого пояса подойдут мягкие ткани без жестких деталей
- Узкие плечи можно визуально расширить с помощью накладных карманов и структурированной кокетки.
Главным критерием удачной покупки остается комфорт при движении, ведь одежда должна сохранять гармоничные пропорции в любом состоянии.
OBOZ.UA предлагает узнать, как подобрать джинсы под себя, если нет возможности их примерить.
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