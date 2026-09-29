Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Джинсовая куртка остается незаменимым элементом базового гардероба, который удачно сочетает в себе практичность и актуальные модные тенденции. Правильно подобранный фасон не только защищает от сезонной прохлады, но и корректирует пропорции фигуры, придавая образу свежесть.

Современные тренды предлагают разнообразие силуэтов, что позволяет найти гармоничное решение для любого возраста, типа телосложения и стилевых предпочтений. Как отмечают стилисты interia.pl, понимание особенностей кроя, длины и цвета поможет сформировать функциональный и стильный гардероб на несколько сезонов подряд.

Базовый крой и вневременная универсальность

Классический силуэт прямого фасона с воротником, двумя нагрудными карманами и длиной до линии бедер остается наиболее универсальным решением. Такая модель легко сочетается как с повседневными базовыми вещами, так и с романтичными платьями или строгими юбками.

Базовый крой. Источник: unsplash.com/@laticoleathers

Выбирая универсальный вариант, стоит отдать предпочтение плотному дениму средней или темно-синей гаммы без чрезмерных потертостей. Умеренный объем изделия должен обеспечивать комфорт при движении и оставлять достаточно места для нижнего слоя одежды, например, тонкого трикотажного свитера или рубашки.

Акцент на талии в укороченных моделях

Фасоны, заканчивающиеся на уровне талии, позволяют визуально удлинить ноги и выгодно подчеркнуть пропорции фигуры. Они гармонично смотрятся в сочетании с брюками с высокой посадкой или расклешенными юбками. Квадратный свободный крой придает образу современный вид и подходит к широким брюкам, тогда как приталенный вариант отсылает к эстетике 2000-х годов и требует более объёмного низа.

Важно учитывать, что нижний край укороченного изделия должен совпадать с поясом юбки или брюк, чтобы избежать нежелательного визуального разрыва силуэта.

Укороченная джинсовая куртка. Источник: unsplash.com/@mohsenamerri

Объем и геометрия в оверсайз-фасонах

Просторные модели со спущенной линией плеча создают непринужденную атмосферу и являются отличной альтернативой легким пальто или жилетам. Чтобы сохранить баланс в пропорциях, объемную верхнюю часть рекомендуется сочетать с приталенными элементами, среди которых легинсы, платья-трубы или прямые брюки.

Оверсайз-фасон. Источник: pexels.com/@gera-cejas-3616330

Вариацией объемного денима является коробчатый крой, который отличается более четкой структурой, прямым кроем и средней длиной. Это делает его удачным выбором для тех, кто ищет компромисс между классикой и свободным оверсайзом.

Удлиненные силуэты для многослойных комплектов

Куртки, закрывающие бедра, по своей форме напоминают плотные рубашки или парки, поэтому они лучше всего раскрывают себя в многослойных аутфитах холодного сезона.

Длинные джинсовые куртки. Источник: magnific.com

Их удобно сочетать с узким низом, например с прямыми брюками или приталенным платьем, а модели с поясом позволяют подчеркнуть талию и носить изделие как самостоятельное платье-рубашку. Для невысокого роста важно выбирать варианты чуть ниже бедер или дополнять длинные модели обувью на платформе, чтобы визуально не укорачивать ноги.

Какую джинсовую куртку выбрать

Восприятие изделия в значительной степени зависит от его цвета. Светло-голубой и вымытый деним является органичным элементом ненавязчивого повседневного стиля, который удачно сочетается с пастельной гаммой и белыми тонами.

Глубокий темно-синий цвет придает структурированность, а гладкая фактура без декора позволяет использовать такую вещь вместо неформального жакета. Черный и графитовый оттенки становятся сдержанной альтернативой классике, тогда как белые или кремовые тона освежают гардероб и придают ему легкость.

Какую джинсовую куртку выбрать. Источник: magnific.com

Современный монохром в джинсовом стиле

Сочетание нескольких элементов из денима в одном наряде снова находится на пике популярности.

Монохромный образ. Источник: lookstudio/Magnific

Создать целостный ансамбль можно путем подбора верхней и нижней части в одном оттенке или с помощью контраста светлого и темного материала. Чтобы избежать однообразия текстур, монохромный образ стоит разбавлять выразительными аксессуарами, среди которых кожаные ремни, замшевая обувь или шелковые платки.

Как подобрать джинсовую куртку в зависимости от типа фигуры

При выборе джинсового изделия стоит ориентироваться на собственные анатомические особенности и зоны, которые хочется подчеркнуть.

Для акцента на талии подойдет короткая куртка в сочетании с высокой посадкой низа Для коррекции линии бедер лучше выбрать прямой силуэт средней длины. Обладательницам широкого плечевого пояса подойдут мягкие ткани без жестких деталей Узкие плечи можно визуально расширить с помощью накладных карманов и структурированной кокетки.

Главным критерием удачной покупки остается комфорт при движении, ведь одежда должна сохранять гармоничные пропорции в любом состоянии.

OBOZ.UA предлагает узнать, как подобрать джинсы под себя, если нет возможности их примерить.

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