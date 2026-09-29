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Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Елена Былим
Елена Былим
Time to read4 мин
icon 1,0 т.
Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон
Джинсовые куртки на осень
Источник: unsplash.com/@intense_sunshine

Джинсовая куртка остается незаменимым элементом базового гардероба, который удачно сочетает в себе практичность и актуальные модные тенденции. Правильно подобранный фасон не только защищает от сезонной прохлады, но и корректирует пропорции фигуры, придавая образу свежесть.

Современные тренды предлагают разнообразие силуэтов, что позволяет найти гармоничное решение для любого возраста, типа телосложения и стилевых предпочтений. Как отмечают стилисты interia.pl, понимание особенностей кроя, длины и цвета поможет сформировать функциональный и стильный гардероб на несколько сезонов подряд.

Базовый крой и вневременная универсальность

Классический силуэт прямого фасона с воротником, двумя нагрудными карманами и длиной до линии бедер остается наиболее универсальным решением. Такая модель легко сочетается как с повседневными базовыми вещами, так и с романтичными платьями или строгими юбками.

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Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Базовый крой.

Источник: unsplash.com/@laticoleathers

Выбирая универсальный вариант, стоит отдать предпочтение плотному дениму средней или темно-синей гаммы без чрезмерных потертостей. Умеренный объем изделия должен обеспечивать комфорт при движении и оставлять достаточно места для нижнего слоя одежды, например, тонкого трикотажного свитера или рубашки.

Акцент на талии в укороченных моделях

Фасоны, заканчивающиеся на уровне талии, позволяют визуально удлинить ноги и выгодно подчеркнуть пропорции фигуры. Они гармонично смотрятся в сочетании с брюками с высокой посадкой или расклешенными юбками. Квадратный свободный крой придает образу современный вид и подходит к широким брюкам, тогда как приталенный вариант отсылает к эстетике 2000-х годов и требует более объёмного низа.

Важно учитывать, что нижний край укороченного изделия должен совпадать с поясом юбки или брюк, чтобы избежать нежелательного визуального разрыва силуэта.

Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Укороченная джинсовая куртка.

Источник: unsplash.com/@mohsenamerri

Объем и геометрия в оверсайз-фасонах

Просторные модели со спущенной линией плеча создают непринужденную атмосферу и являются отличной альтернативой легким пальто или жилетам. Чтобы сохранить баланс в пропорциях, объемную верхнюю часть рекомендуется сочетать с приталенными элементами, среди которых легинсы, платья-трубы или прямые брюки.

Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Оверсайз-фасон.

Источник: pexels.com/@gera-cejas-3616330

Вариацией объемного денима является коробчатый крой, который отличается более четкой структурой, прямым кроем и средней длиной. Это делает его удачным выбором для тех, кто ищет компромисс между классикой и свободным оверсайзом.

Удлиненные силуэты для многослойных комплектов

Куртки, закрывающие бедра, по своей форме напоминают плотные рубашки или парки, поэтому они лучше всего раскрывают себя в многослойных аутфитах холодного сезона.

Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Длинные джинсовые куртки.

Источник: magnific.com

Их удобно сочетать с узким низом, например с прямыми брюками или приталенным платьем, а модели с поясом позволяют подчеркнуть талию и носить изделие как самостоятельное платье-рубашку. Для невысокого роста важно выбирать варианты чуть ниже бедер или дополнять длинные модели обувью на платформе, чтобы визуально не укорачивать ноги.

Какую джинсовую куртку выбрать

Восприятие изделия в значительной степени зависит от его цвета. Светло-голубой и вымытый деним является органичным элементом ненавязчивого повседневного стиля, который удачно сочетается с пастельной гаммой и белыми тонами.

Глубокий темно-синий цвет придает структурированность, а гладкая фактура без декора позволяет использовать такую вещь вместо неформального жакета. Черный и графитовый оттенки становятся сдержанной альтернативой классике, тогда как белые или кремовые тона освежают гардероб и придают ему легкость.

Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Какую джинсовую куртку выбрать.

Источник: magnific.com

Современный монохром в джинсовом стиле

Сочетание нескольких элементов из денима в одном наряде снова находится на пике популярности.

Какие джинсовые куртки сейчас в моде: как выбрать свой фасон

Монохромный образ.

Источник: lookstudio/Magnific

Создать целостный ансамбль можно путем подбора верхней и нижней части в одном оттенке или с помощью контраста светлого и темного материала. Чтобы избежать однообразия текстур, монохромный образ стоит разбавлять выразительными аксессуарами, среди которых кожаные ремни, замшевая обувь или шелковые платки.

Как подобрать джинсовую куртку в зависимости от типа фигуры

При выборе джинсового изделия стоит ориентироваться на собственные анатомические особенности и зоны, которые хочется подчеркнуть.

  1. Для акцента на талии подойдет короткая куртка в сочетании с высокой посадкой низа
  2. Для коррекции линии бедер лучше выбрать прямой силуэт средней длины.
  3. Обладательницам широкого плечевого пояса подойдут мягкие ткани без жестких деталей
  4. Узкие плечи можно визуально расширить с помощью накладных карманов и структурированной кокетки.

Главным критерием удачной покупки остается комфорт при движении, ведь одежда должна сохранять гармоничные пропорции в любом состоянии.

OBOZ.UA предлагает узнать, как подобрать джинсы под себя, если нет возможности их примерить.

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