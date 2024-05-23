Как сделать быстрый макияж одним продуктом: имеет невероятный вид

Лето – это период, когда макияж может быть как особенно ярким, так и максимально простым, создающим впечатление лица, поцелованного солнцем. Так визажисты советуют попытаться выполнить весь мейк одним продуктом.

Этот продукт – это жидкая помада. Как правильно воспользоваться ею, чтобы создать "солнечный" мейк, рассказала в своем TikTok визажистка Эли Луна. По ее словам, жидкой помадой можно накрасить не только губы, но и щеки и глаза, чтобы создать целостный образ. Лайфхак сильно упростит вам ежедневное нанесение макияжа, к тому же позволит сэкономить на косметике.

В первую очередь выберите правильный оттенок помады. Она должна быть на 1-2 тона темнее вашего естественного цвета губ. Для макияжа вам также понадобятся кисточка для растушевки теней и толстая пушистая щетка для нанесения тонального крема. Как видим, этот лайфхак будет удобен в частности в путешествии.

Начните с того, что нанесите немного помады на веки. Нарисуйте более толстую линию вдоль линии роста верхних ресниц и несколько более деликатно подчеркните нижние. Хорошо растушуйте помаду, чтобы создать дымчатый эффект.

Следующими должны быть скулы. Нанесите помаду на линию, куда обычно вы наносите свой контуринг. Тщательно растушуйте продукт пушистой кистью. Это придаст лицу природный румянец и объем.

Напоследок накрасьте помадой губы. Вы можете покрыть их продуктом полностью, а можете сделать контур, который тоже потом растушуйте тоц же кистью, что и оформляли скулы.

Ваш румяный летний макияж готов. Напоследок воспользуйтесь любимой тушью, чтобы подчеркнуть ресницы.

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