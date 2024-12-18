Избавьтесь от этого антитренда: чем можно заменить устаревшую юбку-карандаш

Юбка-карандаш была востребована не один сезон подряд, особенно в деловых образах, однако ее популярность стремительно угасает. Известные бренды уже успели представить альтернативу, которая заполонила модные подиумы.

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На сайте Vogue рассказали, что в 2024-2025 годах в тренде будет юбка-колонна. Благодаря необычному фасону, практичности и стильному виду она станет неотъемлемой частью гардероба настоящих модниц.

Юбка-колонна подходит под разные стили одежды и для любого события. Например, ее можно стилизовать с блузкой, пиджаком и обувью на каблуке для офисного лука или со свитером для неформальной встречи.

Юбка-колонна отличается от других длиной до икр или пяток и немного расширенным подолом. Благодаря этому она "вытягивает" силуэт и не мешает движениям.

Дизайнеры представили новинку в разных цветах и материалах. От кожаных моделей, которых создали известные бренды Guссi и Hermes, до обычных джинсовых.

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