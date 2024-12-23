Идеальный модный подарок: какой зимний аксессуар стал самым большим трендом сезона

Эксперты назвали трендовый маст-хэв зимнего сезона, который позволит почувствовать себя "главной героиней". Благодаря эстетике mob wife (с англ. – жена мафиози) и old many (с англ. – старые деньги) меховой шарф стремительно ворвался в тренды.

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Это украшение не только позволяет почувствовать себя примадонной, но и обеспечивает тепло, значительно превосходя классический шерстяной или кашемировый шарф. Об этом сообщает итальянский Vogue.

Его можно носить завязанным на шее или под пальто для защиты от морозов, а можно оставить на плечах как палантин или накинуть поверх верхней одежды – способов интерпретации мехового шарфа множество, и все они добавляют изюминку в наряд. Эксперты призывают обратить внимание на изделия из искусственного меха. Кроме того, трендовый аксессуар можно найти не только у известных брендов, но и в винтажных магазинах.

Как носить меховой шарф

На улицах Лондона меховой шарф занял главное место, согласно свежим стритстайл-снимкам. Из-за суровой погоды, включая дождь, холод и снег, в английской столице предпочитают одеваться потеплее.

Но есть также версия мехового шарфа из овечьей шерсти, мягкого и уютного, как одеяло, который можно обмотать вокруг шеи, сочетая с вельветовыми брюками и пальто в клетку – двумя трендами этого сезона, как учит Белла Хадид.

Для тех, кто не хочет обходиться без пиджака даже посреди зимы, когда температура не совсем благоприятна, меховой шарф становится идеальным союзником для защиты наиболее уязвимых зон, таких как шея и декольте.

Наконец меховой шарф-оверсайз, словно приглашающий скрыться под мягкими слоями меха. Его можно сочетать с многослойным образом, как в наряде на первом фото: пальто, белые колготки с носками до икр, шерстяные шорты, туфли-лодочки и большая повседневная сумка. Для более простого образа, как на втором фото, можно выбрать кожаную куртку-бомбер, черные брюки-бойфренды и сумку-тоут.

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