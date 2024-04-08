Этот маникюр станет хитом сезона. 5 цветов ногтей, которые следует попробовать весной

Настал апрель, а с ним появился целый ряд весенних тенденций красоты. В этот переходный период, прежде чем платья и босоножки официально завладеют гардеробом, трудно ориентироваться в моде, но когда речь заходит о бьюти, это идеальный момент попробовать что-то новое или изменить лак для ногтей.

Шикарный нейл-арт, несомненно, был на вершине за последние несколько лет, но если вы ищете ключевой цвет для апрельского маникюра, есть много смелых вариантов на выбор, пишет Who What Wear. От холодных голубых и нежно-сиреневых оттенков до темно-коричневых и блесток есть столько вариантов, которые можно выбрать этой весной.

Пастельный голубой

Этот цвет прекрасно смотрится на любом оттенке кожи, и его можно носить разными способами, что делает голубой идеальным для нейл-арта.

Темно-коричневый

Если вы не фанат ярких цветов – темно-коричневый станет отличным выбором.

Массивные блестки

Ничто не символизирует роскошный маникюр нового уровня, чем яркие блестящие ногти. Почему бы не попробовать обильные блестки, чтобы сделать свой стандартный мани лучше. Финишный цвет удобно размещается между нюдовым маникюром и блестками, создающими иллюзию разноцветных оттенков благодаря тому, как они отражают свет.

Пастельный желтый

Если вы любитель тонких и приглушенных тонов ногтей, не позволяйте предположениям о цвете повлиять на вас, поскольку благодаря сочетанию минималистичных оттенков желтого это на самом деле один из самых универсальных вариантов цветов.

Сиреневый

Забудьте о мятно-зеленых и пастельных розовых оттенках, поскольку этот шикарный сиреневый – это свежий взгляд на привычные весенние цвета. Кажется, мастера ногтей согласны, поскольку такой мани заполонил все соцсети.

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