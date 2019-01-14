''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Заместителя директора Департамента охраны здоровья КМДА Геннадия Лепского поймали в сети за рулем незадекларированного автомобиля "Порше", стоимость которого оценивают в 2,6 млн грн
Наблюдением поделился в Facebook украинский предприниматель, общественный деятель и автогонщик Алексей Тамразов. Снимки с приобретенной машиной Лепский разместил на страницах в соцсетях.
"И все бы хорошо, но Гена решил сам себе подарить новый "Порше" на Новый Год. И все бы ладно, но ведь Гена чиновник, и в год свиньи Гена решил насвинячить, разместив фото незадекларированной машины в Facebook и Instagram", – написал Тамразов.
Геннадий Лепский
Instagram Геннадий Лепский
Instagram Геннадий Лепский
По словам предпринимателя, "Порше" был зарегистрирован на брата чиновника, который работает инженером. При этом, фотографии Лепского свидетельствуют о том, что автомобиль в действительности принадлежит ему. "Сам себе на Новый год не подаришь, никто не подарит", – подписал мужчина один из снимков.
Instagram Геннадий Лепский
Instagram Геннадий Лепский
Instagram Геннадий Лепский
Instagram Геннадий Лепский
Facebook Геннадий Лепский
"Зря Гена не отобразил покупку автомобиля в декларации. Время то уже упущено", – резюмировал Тамразов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жену топ-чиновника НБУ Игоря Березы уличили в отмывании денег.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.