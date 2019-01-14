МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

1.1тЧитать материал на украинском

Заместителя директора Департамента охраны здоровья КМДА Геннадия Лепского поймали в сети за рулем незадекларированного автомобиля "Порше", стоимость которого оценивают в 2,6 млн грн

Наблюдением поделился в Facebook украинский предприниматель, общественный деятель и автогонщик Алексей Тамразов. Снимки с приобретенной машиной Лепский разместил на страницах в соцсетях.

"И все бы хорошо, но Гена решил сам себе подарить новый "Порше" на Новый Год. И все бы ладно, но ведь Гена чиновник, и в год свиньи Гена решил насвинячить, разместив фото незадекларированной машины в Facebook и Instagram", – написал Тамразов.

Новости
В Киеве передумали повышать квартплату: что произошло

Геннадий Лепский

Геннадий Лепский

Instagram Геннадий Лепский

''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Instagram Геннадий Лепский

По словам предпринимателя, "Порше" был зарегистрирован на брата чиновника, который работает инженером. При этом, фотографии Лепского свидетельствуют о том, что автомобиль в действительности принадлежит ему. "Сам себе на Новый год не подаришь, никто не подарит", – подписал мужчина один из снимков.

''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Instagram Геннадий Лепский

''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Instagram Геннадий Лепский

''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Instagram Геннадий Лепский

''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Instagram Геннадий Лепский

''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Facebook Геннадий Лепский

"Зря Гена не отобразил покупку автомобиля в декларации. Время то уже упущено", – резюмировал Тамразов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жену топ-чиновника НБУ Игоря Березы уличили в отмывании денег.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с коррупцией в УкраинеНовости Киева и Киевской области
Персона
Алексей Тамразов
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
да це бабушкин ,дала прайихать..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги