''Зря ты, Гена'': чиновника КМДА поймали за рулем незадекларированного ''Порше''

Заместителя директора Департамента охраны здоровья КМДА Геннадия Лепского поймали в сети за рулем незадекларированного автомобиля "Порше", стоимость которого оценивают в 2,6 млн грн

Наблюдением поделился в Facebook украинский предприниматель, общественный деятель и автогонщик Алексей Тамразов. Снимки с приобретенной машиной Лепский разместил на страницах в соцсетях.

"И все бы хорошо, но Гена решил сам себе подарить новый "Порше" на Новый Год. И все бы ладно, но ведь Гена чиновник, и в год свиньи Гена решил насвинячить, разместив фото незадекларированной машины в Facebook и Instagram", – написал Тамразов.

Геннадий Лепский Instagram Геннадий Лепский

Instagram Геннадий Лепский

По словам предпринимателя, "Порше" был зарегистрирован на брата чиновника, который работает инженером. При этом, фотографии Лепского свидетельствуют о том, что автомобиль в действительности принадлежит ему. "Сам себе на Новый год не подаришь, никто не подарит", – подписал мужчина один из снимков.

Instagram Геннадий Лепский

Instagram Геннадий Лепский

Instagram Геннадий Лепский

Instagram Геннадий Лепский

Facebook Геннадий Лепский

"Зря Гена не отобразил покупку автомобиля в декларации. Время то уже упущено", – резюмировал Тамразов.

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