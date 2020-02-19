Зимы в Киеве уже не будет: синоптик дала неоднозначный прогноз на весну

В этом году метеорологическая зима в Киев так и не пришла и ,вероятнее всего, уже не придет. Вместе с тем, метеорологам сложно определить, пришла ли весна – из-за затянутых переходов между сезонами.

Об этом рассказала начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич, передает УНН. По ее словам, в связи с глобальными изменениями климата в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла – такое часто бывает в северных областях, но в Киеве это впервые.

"Поэтому мы считаем, что она уже не придет. Надо определяться уже с метеорологической весной. Мы будем анализировать, когда точно можно будет сказать, что весна к нам пришла. Это очень сложно в этом году, потому что это не так, как всегда, делалось", – сказала Донич.

Она отметила, что в этом году очень затянулись переходы между сезонами.

"Мы проанализируем, и, может, весна уже и наступила. Надо анализировать температуру, как она будет себя дальше вести. Еще март не начался, и если будут какие-то перепады, то заранее не можем сказать. Если март будет стабильно теплый, то весна уже, может, и сейчас наступила, но пока не можем так рано говорить", – добавила Донич.

Также метеоролог отметила, что похолодание будет не очень хорошо влиять на природу, ведь вегетационно растения начинают свой отсчет на весну, и если это запрограммировано, то холодов не нужно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщали, что в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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