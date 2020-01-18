Жуткий потоп в Ocean Plaza: опубликовано видео с камер наблюдения

ЧП в киевском ТРЦ Ocean Plaza было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Как сообщает ТСН, на кадрах видно, как неподалеку внезапно прорвало трубу. На дороге образовалась яма, с которой полился кипяток. Водители, которые припарковались рядом, едва ли успели спасти свои автомобили.
Горячая вода стремительно вытекала из ямы и за считанные секунды паровая завеса охватила территорию вокруг торгового центра, а потом уже затопила весь первый этаж.
Как писал OBOZREVATEL, Киев потрясло жуткое ЧП в ТРЦ Ocean Plaza, где прорвало теплосеть и залило кипятком первый этаж. Пострадали более десяти человек. Но вскоре выяснилось, что в столице есть много других аварийных участков.
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