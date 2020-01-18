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18 января • обновлено в 22:38
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Жуткий потоп в Ocean Plaza: опубликовано видео с камер наблюдения

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ЧП в киевском ТРЦ Ocean Plaza было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Как сообщает ТСН, на кадрах видно, как неподалеку внезапно прорвало трубу. На дороге образовалась яма, с которой полился кипяток. Водители, которые припарковались рядом, едва ли успели спасти свои автомобили.

Горячая вода стремительно вытекала из ямы и за считанные секунды паровая завеса охватила территорию вокруг торгового центра, а потом уже затопила весь первый этаж.

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Жуткий потоп в Ocean Plaza: опубликовано видео с камер наблюдения

Как писал OBOZREVATEL, Киев потрясло жуткое ЧП в ТРЦ Ocean Plaza, где прорвало теплосеть и залило кипятком первый этаж. Пострадали более десяти человек. Но вскоре выяснилось, что в столице есть много других аварийных участков.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Потоп в Ocean Plaza
Место
Украина Киев
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Белый господин
Белый господин
А причём тут ТЦ? Коммунальщиков к ответу.
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Он Алекс
Он Алекс
Белый господин, Холоп мы без тебя разберёмся
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