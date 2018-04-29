"Журналист, который пошел на войну": что известно о погибшем при взрыве авто в Киеве

Журналист Виталий Кукса, который погиб в Киеве при взрыве гранаты в автомобиле, служил в АТО на Донбассе и был военным связистом.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, отметив, что Кукса "глубоко понимал и знал всю проблематику военной связи" и стал настоящим профессионалом в данной сфере.

"Виталий был не просто технарем, он понимал саму организацию связи. Великолепно разбирался в "Харрисах" и других наших современных станциях. После демобилизации сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве, а сейчас занял достойное место главы пресс-службы Госспецсвязи", - рассказал Бутусов.

Он отметил, что погибший был очень интеллектуальным и глубоким человеком, личностью "с характером".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция рассматривает две основные версии смертельного взрыва.

Как сообщал "Обозреватель", 27 апреля около 22:00 в Киеве на Позняках взорвалась легковушка, в результате чего один человек погиб и один получил тяжелые ранения.