"Жизнь трех красавиц-дочек превратил в ад!" Появились новые факты о виновнике смертельного ДТП в Киеве

Антон Желепа, устроивший смертельное ДТП на Столичном шоссе (Старообуховской трассе), в котором погибла семейная пара с двумя детьми, до этого принес много горя и своим близким. Привлекавшийся к уголовной ответственности "отец" на протяжении нескольких лет издевался над женой и детьми. Но три месяца назад суд посчитал, что очередной "эпизод" заслуживает всего лишь... устного замечания.

Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Погибли родители с дочкой и сыном, третий ребенок борется за жизнь

ДТП в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе, которое произошло в воскресенье 12 июля, потрясло многих украинцев. Пьяный водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Tucson, в котором ехала семья с тремя детьми.

Супруги и их маленькая дочка погибли на месте происшествия, один сын скончался в машине скорой помощи, а за жизнь второго сейчас борются врачи. Из-за пьяного уголовника 12-летний мальчик в один миг потерял папу с мамой, брата и сестру.

Один из водителей рассказал OBOZREVATEL, что видел несущийся на большой скорости Mercedes за несколько минут до страшной аварии.

"Я спокойно ехал с родными, как мимо на безумной скорости пронесся этот отморозок на "Мерсе". Я еще подумал: ну, ничего себе, устроил "тетрис" на дороге. А потом впереди увидел обломки... Схватил аптечку и выбежал, но девочке помочь уже было нельзя", – рассказал мужчина.

Антон Желепа совершил смертельное ДТП в Киеве, в котором погибли супруги с двумя детьми Фото – соцсети

От грабежа до убийства

Когда именно уроженец города Штоково-17 Приморского края РФ Антон Желепа переехал в нашу страну, точно неизвестно. Но по информации источников OBOZREVATEL, впервые в поле зрения украинских правоохранителей он попал в 19-летнем возрасте – совершил грабеж. Это было ровно 20 лет назад.

В 2007 году Печерский районный суд Киева приговорил Желепу к четырем годам лишения свободы из-за насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Однако на основании ст.75 УК Украины Антон Желепа был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

А уже через три года произошло непоправимое – Желепа стал виновником своего первого смертельного ДТП. В 2010 году Васильковский районный суд Киевской области приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком три года.

В 2015-2016 году уголовник показывал свой нрав постоянно. В основном судебныіе разбирательства касались мелкого хулиганства. Тогда мужчина отличился хамским поведением в присутствии детей, цеплялся к прохожим и разбил стекло дверей в киоск, угрожая сжечь его. За это он получил наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов, а также был оштрафован на... 275 грн.

Также его подозревали в грабеже, но дело сошло на нет.

Антон Желепа привлекался к админответственности

Весной 2019 года Антон Желепа жестоко избил знакомого. В итоге Дарницкий районный суд постановил взыскать с него штраф в размере 9,7 тысяч и материальный ущерб – 14 тысяч гривен.

"Семейный насильник довел жену и детей"

Антон Желепа живет в многоэтажке на улице Тростянецкой в Дарницком районе Киева. Соседи, услышав вопрос о "прославившемся" из-за смертельного ДТП Антоне Желепе, испуганно ускоряют шаг.

Многоэтажка на ул. Тростянецкой в Дарницком районе Киева, где живет Антон Желепа

Как выяснил OBOZREVATEL, Антон Желепа проявлял свой буйный нрав не только в отношении случайных знакомых, соседей, но и самых родных людей. Терроризировал всех.

На протяжении последних трех лет на него было составлено несколько админпротоколов из–за насилия в семье. В 2018 году его жена неоднократно звонили в полицию, когда муж устраивал скандалы и поднимал руку на нее и, что самое страшное, на детей. Один раз даже заплатил штраф – целых 170 гривен.

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве Антон Желепа Фото – соцсети

В январе 2020 года в отношении семейного насильника был составлен очередной протокол, однако он легко отделался. В марте суд решил, что преступнику со стажем достаточно... устного замечания.

"Учитывая обстоятельства дела и личность правонарушителя, суд считает возможным признать совершенное им административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 173-2 КоАП Украины, малозначительным, в связи с чем освободить ЛИЦО_1 от административной ответственности, ограничившись устным замечанием, а производство по административному делу в соответствии со ст. 22 КУоАП, закрыть", – говорится в решении Дарницкого районного суда.

"Жизнь трех красавиц-дочек превратил в ад!" Появились новые факты о виновнике смертельного ДТП в Киеве

Как рассказал один из соседей Антона Желепы, он является отцом трех дочерей.

"У Антона с Наташей три дочки, но он превратил жизнь своих красавиц в кромешный ад. Жена не выдержала, забрала детей и ушла. В последнее время сосед жил один", – рассказал мужчина.

Смертельное ДТП на Старообуховской дороге произошло 12 июля. Погибла семейная пара с двумя детьми

По данным Нацполиции, сразу после совершения ДТП с четырьмя погибшими в организме Желепы было обнаружен 1,37 промилле алкоголя. Водителю Mercedes грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.