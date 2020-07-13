МоваЯзык

Топ-темы:

"Жизнь трех красавиц-дочек превратил в ад!" Появились новые факты о виновнике смертельного ДТП в Киеве

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Криминал
33,9 т.

  • Водитель Mercedes, совершивший страшное ДТП на Столичном шоссе (Старообуховской дороге) в Киеве, оказался семейным насильником

  • Много лет он терроризировал соседей и издевался над женой и тремя дочками

  • Первый раз в поле зрения украинских правоохранителей Антон Желепа попал в 19 лет за грабеж

  • В марте 2020 г. Дарницкий районный суд Киева решил, что по факту семейного насилия "фигуранту" достаточно устного замечания

ДТП под Киевом

Пьяный водитель Mercedes Антон Желепа, устроивший ДТП на Столичном шоссе, оказался семейным насильником .

Антон Желепа, устроивший смертельное ДТП на Столичном шоссе (Старообуховской трассе), в котором погибла семейная пара с двумя детьми, до этого принес много горя и своим близким. Привлекавшийся к уголовной ответственности "отец" на протяжении нескольких лет издевался над женой и детьми. Но три месяца назад суд посчитал, что очередной "эпизод" заслуживает всего лишь... устного замечания.

Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Погибли родители с дочкой и сыном, третий ребенок борется за жизнь

ДТП в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе, которое произошло в воскресенье 12 июля, потрясло многих украинцев. Пьяный водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Tucson, в котором ехала семья с тремя детьми.

Супруги и их маленькая дочка погибли на месте происшествия, один сын скончался в машине скорой помощи, а за жизнь второго сейчас борются врачи. Из-за пьяного уголовника 12-летний мальчик в один миг потерял папу с мамой, брата и сестру.

Один из водителей рассказал OBOZREVATEL, что видел несущийся на большой скорости Mercedes за несколько минут до страшной аварии.

"Я спокойно ехал с родными, как мимо на безумной скорости пронесся этот отморозок на "Мерсе". Я еще подумал: ну, ничего себе, устроил "тетрис" на дороге. А потом впереди увидел обломки... Схватил аптечку и выбежал, но девочке помочь уже было нельзя", – рассказал мужчина.

Антон Желепа совершил смертельное ДТП в Киеве, в котором погибли супруги с двумя детьми

Антон Желепа совершил смертельное ДТП в Киеве, в котором погибли супруги с двумя детьми Фото – соцсети

От грабежа до убийства

Когда именно уроженец города Штоково-17 Приморского края РФ Антон Желепа переехал в нашу страну, точно неизвестно. Но по информации источников OBOZREVATEL, впервые в поле зрения украинских правоохранителей он попал в 19-летнем возрасте – совершил грабеж. Это было ровно 20 лет назад.

В 2007 году Печерский районный суд Киева приговорил Желепу к четырем годам лишения свободы из-за насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Однако на основании ст.75 УК Украины Антон Желепа был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

А уже через три года произошло непоправимое Желепа стал виновником своего первого смертельного ДТП. В 2010 году Васильковский районный суд Киевской области приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком три года.

В 2015-2016 году уголовник показывал свой нрав постоянно. В основном судебныіе разбирательства касались мелкого хулиганства. Тогда мужчина отличился хамским поведением в присутствии детей, цеплялся к прохожим и разбил стекло дверей в киоск, угрожая сжечь его. За это он получил наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов, а также был оштрафован на... 275 грн.

Также его подозревали в грабеже, но дело сошло на нет.

Антон Желепа привлекался к админответственности

Антон Желепа привлекался к админответственности

Весной 2019 года Антон Желепа жестоко избил знакомого. В итоге Дарницкий районный суд постановил взыскать с него штраф в размере 9,7 тысяч и материальный ущерб – 14 тысяч гривен.

"Семейный насильник довел жену и детей"

Антон Желепа живет в многоэтажке на улице Тростянецкой в Дарницком районе Киева. Соседи, услышав вопрос о "прославившемся" из-за смертельного ДТП Антоне Желепе, испуганно ускоряют шаг.

Многоэтажка на ул. Тростянецкой в Дарницком районе Киева, где живет Антон Желепа

Многоэтажка на ул. Тростянецкой в Дарницком районе Киева, где живет Антон Желепа

Как выяснил OBOZREVATEL, Антон Желепа проявлял свой буйный нрав не только в отношении случайных знакомых, соседей, но и самых родных людей. Терроризировал всех.

На протяжении последних трех лет на него было составлено несколько админпротоколов из–за насилия в семье. В 2018 году его жена неоднократно звонили в полицию, когда муж устраивал скандалы и поднимал руку на нее и, что самое страшное, на детей. Один раз даже заплатил штраф – целых 170 гривен.

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве Антон Желепа

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве Антон Желепа Фото – соцсети

В январе 2020 года в отношении семейного насильника был составлен очередной протокол, однако он легко отделался. В марте суд решил, что преступнику со стажем достаточно... устного замечания.

"Учитывая обстоятельства дела и личность правонарушителя, суд считает возможным признать совершенное им административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 173-2 КоАП Украины, малозначительным, в связи с чем освободить ЛИЦО_1 от административной ответственности, ограничившись устным замечанием, а производство по административному делу в соответствии со ст. 22 КУоАП, закрыть", – говорится в решении Дарницкого районного суда.

"Жизнь трех красавиц-дочек превратил в ад!" Появились новые факты о виновнике смертельного ДТП в Киеве

"Жизнь трех красавиц-дочек превратил в ад!" Появились новые факты о виновнике смертельного ДТП в Киеве

Как рассказал один из соседей Антона Желепы, он является отцом трех дочерей.

"У Антона с Наташей три дочки, но он превратил жизнь своих красавиц в кромешный ад. Жена не выдержала, забрала детей и ушла. В последнее время сосед жил один", – рассказал мужчина.

Смертельное ДТП на Старообуховской дороге произошло 12 июля. Погибла семейная пара с двумя детьми

Смертельное ДТП на Старообуховской дороге произошло 12 июля. Погибла семейная пара с двумя детьми

По данным Нацполиции, сразу после совершения ДТП с четырьмя погибшими в организме Желепы было обнаружен 1,37 промилле алкоголя. Водителю Mercedes грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

УкраинаКиевСмертельное ДТП в КиевеДТП
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Криминал