Жила на остановке: украинцы спасли психически больную киевлянку. Трогательная история

Киевлянку Ирину Бойко, которая две недели жила на остановке в Каменец-Подольском, забрали на лечение в психиатрическую больницу.

Об этом в Facebook написала Наталия Олейник, которая одной из первых в сети написала о женщине.

"Я очень надеюсь на надлежащий уход и лечение. Нашлись неравнодушные люди, которые будут заниматься ее судьбой в будущем. Очень надеемся, что медикам удастся вывести ее из этого состояния и она сможет вернуться к нормальной жизни", – написала она.

Также Олейник отметила, что пациентке в больницу приобрели часть вещей, но ей все еще нужны средства личной гигиены, нижнее белье, халат и прочее.

Ирину Бойко нашли на остановке Facebook Наталия Олейник

Ирина Бойко Facebook Наталия Олейник

Ирина Бойко Facebook Наталия Олейник

Украинцы приобрели вещи для пациентки Facebook Наталия Олейник

Украинцы приобрели вещи для пациентки Facebook Наталия Олейник

Украинцы приобрели вещи для пациентки Facebook Наталия Олейник

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Каменец-Подольский заметили женщину, которая в течение двух недель постоянно находилась на остановке общественного транспорта. Позже выяснилось, что Ирина Бойко киевлянка и страдает психическими расстройствами. В столице жила с сестрой, которая выгнала ее из дома еще 2,5 месяца назад.

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