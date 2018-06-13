Жестокое избиение в киевском "Сильпо": обнародованы фото задержанных

Опубликованы фотографии преступников, жестоко избивших мужчину в киевском супермаркете "Сильпо".
Полиция Шевченковского района Киева задержала двоих из них. За нападение на человека им грозит несколько лет лишения свободы или условный срок.
О судьбе третьего нападавшего полиция пока не предоставила информации. Ведется расследование.
Один из напавших на мужчину в "Сильпо"
Антон Геращенко / Facebook
Нападение в "Сильпо"
Антон Геращенко / Facebook
Второй напавший на мужчину в "Сильпо"
Антон Геращенко / Facebook
Один из напавших на мужчину в "Сильпо"
Антон Геращенко / Facebook
Один из напавших на мужчину в "Сильпо"
Антон Геращенко / Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, трое мужчин избили человека в "Сильпо" после того, как он отказался дать сигарету. При этом охранник супермаркета не вмешался в происшествие.
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