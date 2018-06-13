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Жестокое избиение в киевском "Сильпо": обнародованы фото задержанных

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Опубликованы фотографии преступников, жестоко избивших мужчину в киевском супермаркете "Сильпо".

Полиция Шевченковского района Киева задержала двоих из них. За нападение на человека им грозит несколько лет лишения свободы или условный срок.

О судьбе третьего нападавшего полиция пока не предоставила информации. Ведется расследование.

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Один из напавших на мужчину в "Сильпо"

Антон Геращенко / Facebook

Нападение в "Сильпо"

Антон Геращенко / Facebook

Второй напавший на мужчину в "Сильпо"

Антон Геращенко / Facebook

Один из напавших на мужчину в "Сильпо"

Антон Геращенко / Facebook

Один из напавших на мужчину в "Сильпо"

Антон Геращенко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, трое мужчин избили человека в "Сильпо" после того, как он отказался дать сигарету. При этом охранник супермаркета не вмешался в происшествие.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объект
полиция
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