Жестокое избиение в киевском "Сильпо": обнародованы фото задержанных

Опубликованы фотографии преступников, жестоко избивших мужчину в киевском супермаркете "Сильпо".

Полиция Шевченковского района Киева задержала двоих из них. За нападение на человека им грозит несколько лет лишения свободы или условный срок.

О судьбе третьего нападавшего полиция пока не предоставила информации. Ведется расследование.

Один из напавших на мужчину в "Сильпо" Антон Геращенко / Facebook

Нападение в "Сильпо" Антон Геращенко / Facebook

Второй напавший на мужчину в "Сильпо" Антон Геращенко / Facebook

Один из напавших на мужчину в "Сильпо" Антон Геращенко / Facebook

Один из напавших на мужчину в "Сильпо" Антон Геращенко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, трое мужчин избили человека в "Сильпо" после того, как он отказался дать сигарету. При этом охранник супермаркета не вмешался в происшествие.