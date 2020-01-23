Жертва зверского убийства в Киеве детально описала свою смерть в дневнике

Зверски убитая на съемной квартире в Киеве со своей подругой 19-летняя Мария Камынина вела личный дневник, в котором описала подробности собственного убийства задолго до трагедии.

Об этом стало известно в эфире ток-шоу "Касается каждого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Девушка увлекалась просмотром фильмов ужасов и любила носить темную одежду.

В сети она мрачно попрощалась с 2019 годом и в черных цветах встретила 2020.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее… Как это случилось? Если это кого-то волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", – написала она.

Мария Камынина и Ева Лысенко убиты в Киеве Скриншот

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже ни на что не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз. "Она мертва", – я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", – описывала Мария в дневнике.

Родственники девушки уверены, что это была вымышленная история, которая не имела ничего общего с реальной жизнью. По словам экспертов, подобные записи могут указывать на то, что девушка знала своих убийц или их окружение, а значит попала в квартиру по доброй воле.

Мария Камынина и Ева Лысенко убиты в Киеве Скриншот

Мария Камынина и Ева Лысенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Тела хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Их трупы были связаны скотчем. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Убитые девушки числились в розыске как пропавшие без вести еще со 2 января. Подозреваемыми оказались Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая.

Ксендзик находился под следствием за совершение грабежа с насилием.

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