"Жертв будет много!" На известном рынке Киева людям грозит страшная опасность

Радиорынок "Караваевы дачи" является одним из крупнейших в Украине. Сюда съезжаются люди, чтобы приобрести или отремонтировать различную электронику, компьютеры. планшеты, видеокамеры и т.д. Однако в любой момент может произойти большая трагедия.

О беспредельной ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Радиорынок в Киеве

Территория рынка по официальным данным составляет около 1,4 га. Однако реалии совсем иные. "Радиорынок постоянно расширяется", - откровенно говорится даже на сайте "Кардач". И вопрос: как такое разрастание отвечает требованиям законодательства по пожарной безопасности? По нашей информации, руководство радиорынка это не особо волнует.

Радиорынок "Караваевы дачи"

Как говорится, ничего личного – чисто бизнес. А он тут суперприбыльный – правда, с криминальным душком. Ну, и не секрет, что радиорынок "Караваевы дачи" также является крупнейшей точкой по реализации краденой техники: мобильных телефонов и т.д.

Радиорынок "Караваевы дачи" - схема

На рынке периодически происходят пожары, в том числе и масштабные.

"Пока что чудом обошлось без большого количества жертв. Но учитывая узкие проходы, шаткие лесенки и т.д. эвакуация людей при серьезном пожаре будет очень непростой. А вспомните ЧП 2017 года – тогда вообще пожарные не могли подъехать из-за огромного количества припаркованных машин", – рассказал на условиях анонимности собеседник OBOZREVATEL.

Пожар на радиорынке Скриншот из видео

Пожар на Кардачах. Заваленная лестница Скриншот из видео

Источник также утверждает, что все вопросы по "пожарке" руководство радиорынка решает ежемесячными "платежами" в соответствующую структуру.

"С рынка кормятся различные "проверяльщики", так что никто не будет резать курицу, которая несет золотые яйца. А безопасность обычных людей никого не волнует, пока не грянет очередное ЧП. Посмотрите, сколько пожаров происходит в Киеве! Сейчас на рынках еще "врубают" самопальные отопительные приборы – в любой момент жди беды, а жертв будет много!" – рассказал источник.

После такой информации журналисты OBOZREVATEL направили запрос в Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве. Из полученного ответа стало известно, что последняя плановая проверка соблюдения требований в сфере пожарной и техногенной безопасности проводилась на радиорынке еще в апреле 2018 года.

По результатам проверки субъекта хозяйствования ООО "Звездочет-1" был вручен акт и предписание об устранении нарушений. Должностное лицо, ответственное за противопожарное состояние, было привлечено к административной ответственности.

Согласно акту, проверка ГСЧС обнаружила 29 нарушений (!) на на крупнейшем радиорынке страны.

Среди них – размещение киосков и павильонов в два яруса, деревянные элементы чердачных покрытий НЕ обработаны средствами огнезащиты, электрическая сеть проложена по горючим конструкциям и так далее.

Полный список обнаруженных нарушений:

Более того, из ответа спасателей следует, что ООО "Звездочет-1" по состоянию на октябрь 2019 г. декларацию соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в ГУ ДСНС Украины в г. Киеве и его структурные подразделения на регистрацию не предоставил.

Ответ ГСЧС на информационный запрос OBOZREVATEL

На сайте ГСЧС можно проверить онлайн наличие подобного рода документов по коду ЕГРПОУ или ИНН. По OOO "Звездочет-1" - ничего не найдено.

То есть, на сегодняшний день в Киеве действует рынок, который постоянно горит, однако выводов никто не делает. Пока что ясно одно: руководство радиорынка просто "забило" на жизни тех, кто работает на "Кардачах", на многочисленных покупателей и на жителей близлежащих домов.

Ситуация с пожарной безопасностью на популярном месте торговли, по рассказам как покупателей, так и самих продавцов, действительно с каждым днем все хуже.

12 ноября наши журналисты съездили на рынок. Нарушения, обнаруженные в результате проверки рынка, "цветут и пахнут". Часть из них можно увидеть на фото.

Не заметно только одного на этом "шанхае": желания, готовности ответственных лиц работать на упреждение. Чтобы реально не допустить серьезного ЧП, а не создавать видимость активной работы или же после трагедии с большим количеством жертв искать "козлов отпущения". Как, к слову, получилось с исполнителями заказного убийства предыдущего директора радиорынка.

Это совсем другая история, однако она имеет прямое отношение к беспределу, который происходит сейчас. Об этом мы расскажем в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 11 ноября произошел пожар на рынке "Юность". Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов, а затем распространился на все здание. Подобное ЧП тут было и двумя месяцами ранее.

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