Женский автопробег через Киев советских времен вспомнили в сети. Фото

Анна Прийма Кияни 04:20, 13.11.2020

В сети опубликовали раритетную фотографию женского автопробега времен Советского союза, 1936 года.

Снимком поделился Александр Антонович в Twitter, отметив маршрут – Москва-Петропавловск-Аральское море-Киев-Москва.

Женский автопробег
Александр Антонович, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано редкое фото Европейской площади, которая носила название царской.

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Кияни

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