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21 октября • обновлено в 20:50
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"Ждать не будем": подавший в отставку глава Киевской ОГА оставил антикоррупционный подарок

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С 1 ноября все закупки стоимостью более 50 тысяч гривен в Киевской областной госадминистрации будут происходить на Prozorro.

Об этом в Facebook сообщил глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян спустя сутки после того, как написал заявление об отставке.

Примечательно, что ранее, за три месяца пребывания на посту, Бно-Айриян публично не выступал с подобными антикоррупционными инициативами.

"Вчера вступили в силу новые изменения в законе о публичных закупках, согласно которым все закупки товаров, услуг и работ свыше 50 тысяч гривен должны происходить на Prozorro", - заявил он.

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Бно-Айриян отметил, что "эта норма вступает в силу через полгода, но мы не будем ждать".

При этом он добавил, что "еще нет указа о моем увольнении, поэтому я и вся моя команда продолжаем работать над тем, чтобы изменения в области стали реальными".

"Мы продолжаем бороться с коррупцией. Все будет очень-очень классно", - заявил глава КОГА.

Владимир Зеленский и Михаил Бно-Айриян

Владимир Зеленский и Михаил Бно-Айриян

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экс-нардепа Сергея Лещенко, к увольнению якобы причастен бизнесмен Игорь Коломойский. "Цена вопроса - потоки и земля в Киевской области, которая является самой дорогой в Украине", - отметил он.

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Персона
Михаил Бно-Айриян
Место
Украина Киев
Тег
Киевская областная государственная администрация
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