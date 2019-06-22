Жара за 30: синоптик уточнила прогноз погоды в Киеве

В Киеве на выходных ожидается жаркая погода. Температура будет держаться выше 30 градусов.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Так, в Киеве на выходных и в понедельник, 24 июня, погода ожидается жаркой, за +30 градусов.

"Киев в выходные и в понедельник тяжело дышит, высунув язык. За +30 градусов", — проиллюстрировала данные прогностического источника wetterzentrale Диденко.

Новости Синоптик предупредила об аномальной жаре на выходные в Украине

При этом уже со вторника, 25 июня, жара немного спадет.

"Во вторник намек на ослабление жары, в среду — ослабление жары. Дождь с грозой в Киеве возможен в воскресенье поздно вечером и в понедельник", — написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей.

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