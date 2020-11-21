Зеленскому в "Феофанию" повезли асфальт: в Киеве начался автомарш

В субботу, 21 ноября, с Европейской площади в центре Киева стартовал автомарш к больнице "Феофания", где лечится от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщается на странице события в Facebook, организатором выступило "Движение Сопротивления Капитуляции" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы едем в "Феофаниию", где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент до того момента оттуда сбежит – поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область – наши активисты найдут его и там", – говорится в заявлении.

Организаторы попросили брать с собой шины и куски асфальта: "Мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ".

Перед автомаршем под Украинским домом прошел небольшой митинг. Активисты выкрикивали лозунги "Импичмент, суд и тюрьма", "Путин – х...ло, Зеля – ссыкло". Выступил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Автомарш "Майдан – Феофания"

На входе в Украинский дом собралось порядка 50 человек strana.ua

Участники акции держат флаги своих движений strana.ua

Приехал "майдан-мобиль" со звуковой аппаратурой и декоративной пушкой strana.ua

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, полиция уже дежурит вокруг всей территории "Феофании" и в соседнем лесу.

"Все входы и выходы на территорию больницы усиленно патрулируют силовики, стоят автобусы с правоохранителями. При этом они запрещают автомобилям парковаться у КП, действует особый режим", – отмечается в сообщении.

Полиция дежурит вокруг "Феофании" Telegram PavlovskyNews

Территорию больницы усиленно патрулируют силовики Telegram PavlovskyNews

В лесу также находятся полицейские Telegram PavlovskyNews

Автомобилям запрещают парковаться у КП Telegram PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта в Украине начали делать дороги по программе "Большое строительство". Деньги взяли с COVID-фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак заболели коронавирусом и решили лечиться в "Феофании".