Президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой продуктов в одном из супермаркетов Киева.

Как написала в Facebook Людмила Архарова, она встретила президента в магазине Good Wine (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский в супермаркете Скрин видео

"В маске можно оставаться незамеченным… И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", – отметила женщина.

На видео президент стоит с тележкой, наполненной разными продуктами. При этом одет он также, как и во время катания на велосипедах с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Зеленский по случаю Дня журналистики встретился с представителями ряда украинских СМИ в неформальной обстановке.