"Завтра я повешусь": в Киеве продавец совершил суицид в магазине

В Киеве на улице Елены Телиги, 17 в цветочном ларьке совершил самоубийство мужчина.

Как передает "Информатор", продавец цветов повесился после угроз об убийстве.

Сообщается, что сперва в полицию поступил вызов о пропаже человека, который работал в круглосуточном цветочном магазине. По приезду патрульные увидели закрытый ларек и мертвого мужчину внутри.

На место трагедии вызвали скорою, следственно-оперативную группу и специалиста по открыванию дверей. Прибывшие медики лишь констатировать смерть мужчины. Рядом с телом обнаружили записку с текстом: "Извините, что подвел".

Хозяйка магазина рассказала, что у погибшего были проблемы. Он взял товар в долг. Ему угрожали убийством, если он не вернет нужную сумму. И за день до инцидента он сказал ей фразу: "Завтра я повешусь".

Личность мужчины установлена. Ему было 28 лет. Ведется дальнейшее расследование.

В Киеве повесился продавец цветов Информатор

В Киеве повесился продавец цветов Информатор

В Киеве повесился продавец цветов Информатор

В Киеве повесился продавец цветов Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве посреди улицы трагически умер ветеран АТО.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram