"Выходите только в масках!" Завотделением скорой помощи Киева обратился к людям

Медики призывают киевлян не выходить из дома без средств защиты от коронавируса COVID-19.

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По словам заведующего 17-го отделения Центра экстренной медицинской помощи Киева Александра Авраменко, лучше вообще не выходить на улицу без надобности (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Выходить только в масках. Что бы там не говорили, что они не защищают, но вероятность кого-то заразить гораздо меньше", - отметил он.

pixabay.com

Также, по словам Авраменко, обязательно мыть и дезинфицировать руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта в Киеве подтвердили еще четыре случая заболевания коронавирусом COVID-19. Количество больных в городе выросло до 28 человек.

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