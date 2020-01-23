Застройка Жукова острова: КГГА обратилась в полицию

Департамент земельных ресурсов КГГА направил обращение в органы Национальной полиции по осуществлению проверки законности отвода земель на Жуковом острове.

Такое обращение поручил подготовить мэр Киева Виталий Кличко после публикаций в некоторых СМИ о якобы планах бизнесменов построить многоэтажные дома в рекреационной зоне, сказано в сайте мэра.

"Земли столицы, которые являются рекреационными зонами, не могут застраиваться высотками! Киевские острова должны быть территориями свободного доступа для всех киевлян и использоваться исключительно как зоны отдыха. Если бизнес хочет развивать и обустраивать такие территории, нужно работать законно", – подчеркнул мэр.

КГГА обратилась в полицию из-за возможной застройки Жукова острова

Он убежден, что правоохранительные органы должны проверить и законность отчуждения земли на Жуковом острове и под любое использование это делалось.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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