Зарезал на глазах у матери: появились детали зверского убийства девушки в Киеве

23-летняя Валерия, которую в Киеве зверски зарезал ее бывший муж, умерла на глазах у своей матери.

Как передает ТСН, убийца караулил девушку возле ее дома, когда она возвращалась из магазина. Лера сразу позвонила матери и попросила, чтобы та открыла дверь.

Когда женщина выбежала, она увидела свою окровавленную дочь: "Я смотрю, а он над ней лежит и вытащил из нее нож, я к нему, а он на меня с ножом, потом как-то бросил нож и бежать".

Фото с места преступления Информатор

Валерия жила вместе с мамой и бабушкой. Ее бывший муж из Азербайджана, ему 28 лет, в Киеве он учился на магистратуре. Пара прожила в браке 3 года, девушка бросила мужа, когда он начал ее бить.

"Потом начал нас мучить, начал угрожать. Мы обращались в полицию", - рассказала мать Валерии. При этом последний год молодые люди не общались.

Сейчас полиция ищет убийцу, начато уголовное производство по ч.1 ст.118 УКУ за умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на северо-западе Москвы (Россия) мужчина застрелил свою жену из пистолета ТТ, а после вызвал "скорую" на место преступления. 39-летняя женщина скончалась до приезда медиков.

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