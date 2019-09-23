"Заработаем в ближайшие дни": "Венето" сделала заявление после пожара

В компании по производству матрасов "Венето", в которой в ночь на 23 сентября произошел масштабный пожар, заверили, что заработают в штатном режиме в ближайшие дни.

Об этом OBOZREVATEL рассказала коммерческий директор ТОВ "Группа Венето" Оксана Мисюра. По ее словам, случившийся форс-мажор не повлияет на производство и поставку товаров.

"Форс-мажор никак не повлияет на выполнение компанией "Венето" своих обязательств перед клиентами по производству, поставке и гарантийному сроку службы товаров для здорового сна. В ближайшие несколько дней все службы и сотрудники компании заработают в штатном режиме", – отметила Мисюра.

Компания "Венето"

Ранее в "Венето" сообщили, что больше всего от пожара пострадал склад, огонь уничтожил всю продукцию. Также частично поврежден рядом стоящий офис – верхние этажи затоплены и была повреждена крыша. Кроме того, сгорели два служебных автомобиля. Пострадавших нет.

На данный момент компания составила заявление об умышленном поджоге.

Напомним, пожар в офисном здании компании "Венето" произошел в ночь на 23 сентября.

Как писал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в субботу, 21 сентября, разгорелся сильный пожар. По предварительной информации, в промзоне за Дарницкой ТЭЦ вспыхнули автоцистерны,

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал