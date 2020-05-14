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14 мая • обновлено в 16:34
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Дистанция 2 метра и 9 часов работы: врач назвал условия для запуска метро в Киеве

4.4т
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Возобновление работы метрополитена в Киеве должно сопровождаться рядом ограничений, в частности, расстояние между пассажирами нужно установить на уровне не менее 2 метров.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова, академик Василий Лазоришинец. "Ограничения касаются не только количества людей, которые одновременно находятся в вагоне или на платформе. Необходимо также ограничить часы работы метрополитена", – сказал он.

"Например, с 6 до 11 и с 16 до 20 часов", – допустил медик.

Он подчеркнул, что запуск метро в столице обоснован. "Пусть он будет ограниченным, но население хотя бы частично будет иметь возможность доехать до места работы и вернуться", – добавил Лазоришинец.

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Говоря о возобновлении работы других видов транспорта, в том числе авиационного сообщения, он заявил, что решения можно будет принимать исходя из эпидемиологической ситуации, которая сложится в стране через 2 недели после смягчения карантина.

По его словам, необходимо учитывать опыт Европы и мира, а также привлекать к обсуждению проблемы не только Минздрава, но и ученых, работающих в составе Национальной академии медицинских наук.

Киевский метрополитен

Киевский метрополитен

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству о восстановлении работы метро в столице после окончания карантина, в частности, 25 мая.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Место
Украина Киев
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Нехай малюють кольорове коло для кожного людино-мисця у вагонах, також потрібен алгоритм входу-виходу з вагона.
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Кияни

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