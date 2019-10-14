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14 октября • обновлено в 22:40
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Запрет на продажу алкоголя в Киеве: суд принял неожиданное решение

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Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 утра.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений, правда оно касается постановления №19/1023 от 10 апреля 2017 года.

Таким образом Верховный суд признал незаконным постановление, которое ранее признавалось таковым Окружным административным судом и Киевским апелляционным административным судом.

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Сейчас же запрет на продажу алкоголя действует на основании другого решения Киевсовета - №1529/5593 от 27 сентября 2018 года.

Запрет на продажу алкоголя в Киеве: суд принял неожиданное решение

"Корреспондент"

Также напомним, что в марте 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, который дает право городским советам определять время продажи алкогольных напитков на их территории.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили использовать названия продуктов с географическими названиями вроде "шампанское" или "коньяк".

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Место
Украина
Теги
алкоголь Верховный суд Украины Киевсовет
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