Закон о столице: Ткаченко раскрыл новые подробности

В Киеве провели публичный диалог по законопроекту № 2143-3 "О столице Украины – городе-герое Киеве".

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко. По его словам, в обсуждении приняли участие не только народные депутаты, депутаты Киевсовета, представители бизнеса и урбанисты, но и многие рядовые киевляне, которые заинтересованы в развитии родного города (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ткаченко отметил, что только с помощью диалога можно реализовать принципы, которые предусматривает новый закон о столице.

В Киеве провели публичный диалог по закону о столице Facebook Александр Ткаченко

"Именно так должен выглядеть правильный диалог между властью и гражданами – спокойный, конструктивный, чтобы каждая сторона имела возможность высказаться и быть услышанным. Только таким путем можно реализовать принципы, которые легли в основу нового Закона о Киеве – это прозрачная работа органов местной власти, широкие самоуправляющиеся полномочия столичной общины и создание эффективных механизмов стратегического развития города ", – написал Ткаченко.

По его убеждению, сейчас Киев находится в шаге от больших изменений и new urban agenda ( "новой повестки дня").

"Исходя из требований международного пакета Habitat III и Европейской хартии самоуправления, в систему управления Киевом будут заложены четкие приоритеты, а главный – интересы киевлян", – отметил Ткаченко.

Он заверил, что такие обсуждения в дальнейшем будут происходить в районах города.

Публичный диалог по закону о Киеве Facebook Александр Ткаченко

Публичный диалог по закону о Киеве Facebook Александр Ткаченко

Как писал OBOZREVATEL:

группа народных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что до конца года провести выборы в Киеве невозможно, поскольку нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.

В "Слуге народа" сообщили, что выборы мэра Киева 8 декабря маловероятны.

Парламентский комитет по вопросам организации местного самоуправления и регионального развития рассмотрел все четыре новые законопроекты "О столице", предложенные Раде. Три из них депутаты признали несоответствующими и рекомендовали их отклонить, в том числе и №2143, который партия "Слуга народа" подала сначала.

Мэр Киева Виталий Кличко "разгромил" одобреный документ, назвав один из его пунктов "бестолковым ноу-хау".

Верховная Рада Украины 3 октября проголосовала в первом чтении и за основу законопроект "О столице" №2143-3. Его поддержала монобильшинство фракции "Слуга народа" в лице 243 нардепов и 10 внефракционных парламентариев.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!