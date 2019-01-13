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Заказчики с Донбасса: полиция раскрыла резонансное похищение мужчины под Киевом

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24-летний предприниматель Николай Куликов, который пропал в селе Святопетровское под Киевом, сам организовал свое "похищение".

Были задержаны двое родственников потерпевшего – 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые и помогли парню осуществить план, сообщает в Fаcebook прокуратура Киева.

"Сегодня, 13 января 2019 года, работники Киевской местной прокуратуры № 7 совместно с Департаментом контрразведки и внутренней безопасности СБУ и Подольским управлением полиции задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя на Киевщине", – сказано в сообщении.

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Николай Куликов

Николай Куликов

Наш Киев

Для осуществления преступного плана они подыскали исполнителя, который за 3600 долларов США согласился совершить преступление. В ходе контроля за его совершением правоохранители задокументировали факт передачи исполнителю авансового платежа в сумме 600 долларов США.

Заказчики с Донбасса: полиция раскрыла резонансное похищение мужчины под Киевом

Fаcebook Прокуратура Киева

Заказчики с Донбасса: полиция раскрыла резонансное похищение мужчины под Киевом

Fаcebook Прокуратура Киева

Заказчики с Донбасса: полиция раскрыла резонансное похищение мужчины под Киевом

Fаcebook Прокуратура Киева

Заказчики с Донбасса: полиция раскрыла резонансное похищение мужчины под Киевом

Fаcebook Прокуратура Киева

Отмечается, что в дальнейшем, 11 января 2019 года при добровольном согласии потерпевшего совершено его "похищение".

Во время задержания, кроме денежных средств, у отца изъяли пистолет Макарова, мобильный телефон, а также пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о похищении Николая Куликова появилась 10 января. Отмечалось, что парня затолкали в машину неизвестные.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Попова Ольга
Попова Ольга
БЫДЛО ДАУНА РАСПОЛЗЛОСЬ ПО СТРАНЕ И БЫКУЕТ , НОРМАЛЬНЫЕ УЖЕ ТАМ БЫ ВЫДОХЛИ А ЭТИ СПИДОНОСЦЫ РАЗМНОЖАЮТСЯ КАК КРЫСЫ ,
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