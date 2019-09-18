"Захват" моста в Киева: в метро рассказали о режиме работы после ЧП

Киевский метрополитен возобновил свою работу на Святошино-Броварской "красной" линии после скандального минирования моста военным из Крыма, которое привело к транспортному коллапсу.
Об этом сообщили по состоянию на 20:45 на странице коммунального предприятия в Facebook.
"Друзья! Метро работает в обычном режиме. Спокойного вам вечера", – сказано в сообщении.
Метро Киева заработало после ЧП на мосту
hvylya.net
Напомним, участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" не работал в течение нескольких часов из-за опасности взрыва на мосту Метро.
Как сообщал OBOZREVATEL, "террориста" с моста Метро задержала полиция.
Ранее стало известно, что мужчина, захвативший мост, является выходцем из Крыма, и, вероятно, воевал на Донбассе.
Фоторепортаж с места событий можно посмотреть тут.
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