Загрязнение воздуха в Киеве: эколог прояснил ситуацию с "ядовитым облаком"

Жителям Киева на сегодняшний день не угрожает превышение концентрации в воздухе угарного газа.

Об этом заявил в эфире ObozTV эколог Александр Соколенко, комментируя информацию СМИ об "облаке ядовитого газа", которое якобы накрыло столицу.

Эксперт призвал отличать настоящую опасность от постов в соцсетях, "которые не выглядят достоверными".

"Я видел этот пост, там идет речь о CO – угарный газ, монооксид углерода. Но очевидно, что этот газ не образует облако, потому что он тяжелый. Если он накапливается, то где-то в низинах, впадинах, в подвальных помещениях. Он не летает облаками, эта новость вообще выглядит как фейк", – заявил Соколенко.

"Летать может CO2, диоксид углерода, который является последствием сжигания чего угодно, в частности, горючего в автомобилях, бытового газа, мазута и угля, которые используются в определенных промышленных генерациях. Все это накапливается в атмосфере и причиняет значительный вред планете. Но сейчас период после новогодних праздников, когда значительно уменьшилось количество автомобилей на дорогах. Эти выбросы уменьшаются в этот период года", – пояснил он.

Эколог также отметил, что в зимний период через Украину перемещается большое число воздушных масс, потому даже загрязнения, которые летят в атмосферу, не накапливаются до критических объемов.

"Я считаю, что сегодня нет оснований в этот период года беспокоиться, что мы дышим чем-то опасным. Другое дело – когда мы говорим про осенний период, про весенний, когда начинаются поджоги, когда листья горят. Когда мы говорим о летнем периоде, когда формируюся антициклонические формы погоды и когда все эти загрязнители скапливаются над большими городами, тогда действительно уровень загрязнения существенно вырастает", – рассказал эксперт.

bzh.life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что Киев и часть Киевской области накрыло облако угарного газа. По его словам, над Украиной вновь зафиксирована самая высокая концентрация CO в мире, "сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерации".

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